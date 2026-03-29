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El mercado de la vivienda a las puertas de la temporada en Ibiza: 800 euros por una micro vivienda de 30 metros

Un sorprendente anuncio publicado en Idealista muestra el precio y las dimensiones de una habitación para una persona o pareja

Publicación de Idealista sobre alquiler de viviendas en Ibiza

Publicación de Idealista sobre alquiler de viviendas en Ibiza / Idealista

Redacción Ibiza

A pocas semanas del inicio de una nueva temporada turística, el acceso a la vivienda vuelve a colocarse en el centro del debate de Ibiza. Lejos de aliviarse, la presión sobre los alquileres sigue dejando anuncios que reflejan hasta qué punto se ha tensionado el mercado residencial en la isla, especialmente para trabajadores de temporada, jóvenes y residentes que buscan una opción asequible para vivir.

Entre las ofertas que circulan estos días en portales inmobiliarios aparece un anuncio en Idealista que resume bien la situación: un estudio de 30 metros cuadrados por 800 euros al mes. Según la publicación, se alquila desde el 1 de mayo hasta el 20 de octubre, coincidiendo de lleno con la temporada turística. El propietario lo presenta como un "estudio apartamento completo" con cama en un altillo, salón, cocina y baño en la parte inferior, además de un pequeño jardín con terraza ubicado en Sant Joan.

El anuncio publicado por el propietario

El anuncio publicado por el propietario / Idealista

Estudios mínimos a un precio desorbitante

El anuncio destaca que se trata de una vivienda "perfecta para una persona, dos o una pareja", e incluye los gastos de luz, agua e internet en el precio. También especifica que la cama del altillo mide 160x200 cm y que el sofá cama inferior puede convertirse en otra cama del mismo tamaño. Más allá de las comodidades que enumera la oferta, lo llamativo vuelve a ser la relación entre precio y espacio: 800 euros por una superficie reducida y con un alquiler limitado a apenas seis meses. En las fotos se aprecia que se trata de una habitación que han reconvertido en vivienda, con un baño incorporado y con acceso a lo que parece el espacio exterior de otroa vivienda más grande.

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La cocina del estudio publicada en Idealista

La cocina del estudio publicada en Idealista / Idealista

La imagen no es nueva, pero sí cada vez más frecuente. Habitaciones reconvertidas, estudios mínimos, alquileres temporales y precios al límite forman parte ya del escaparate habitual de internet. En ese contexto, cada anuncio de estas características actúa también como termómetro de una crisis habitacional que, temporada tras temporada, continúa sin resolverse en Ibiza.

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