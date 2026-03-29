Sucesos
Los hombres que encontraron el cadáver en aguas de Ibiza: "Creemos que era un buceador por el chaleco, el neopreno y los cuchillos"
La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación
Un joven de 22 años de Santa Eulària y su padre encontraron este sábado un cadáver flotando en el mar entre Cala Mestella y Cala Llenya. Ambos creen que podría tratarse de un buceador por los elementos que llevaba encima: “Creemos que era un buceador por el chaleco, el neopreno y los cuchillos”.
El hallazgo se produjo cuando el joven navegaba por la costa de Santa Eulària. En un momento dado, le llamó la atención un punto rojo en mitad del mar. Al acercarse, comprobó que se trataba del chaleco salvavidas de una persona que ya había fallecido.
El joven, cuya familia regenta la empresa La Mar 2.0 Charter, acababa de cambiar los filtros a una embarcación de un cliente y había salido al mar para comprobar que todo funcionaba correctamente. Fue durante esa breve salida cuando se topó con el cuerpo.
Tras el hallazgo, llamó a su padre, que le indicó que avisara de inmediato a la Guardia Civil. Después, el padre salió en otra embarcación para reunirse con su hijo, preocupado por cómo podía encontrarse tras el macabro descubrimiento.
Al observar el cadáver, ambos descartaron la primera impresión que habían tenido. En un primer momento pensaron que podía tratarse de un migrante, pero después cambiaron de idea. Según relatan, por el tipo de chaleco que llevaba, el neopreno y, sobre todo, los cuchillos que portaba, están convencidos de que se trata de un buceador.
Al rato, explicaron, una neumática de la Guardia Civil llegó hasta la zona, situada a una milla náutica de Cala Llenya. Los agentes se interesaron en primer lugar por el estado del joven que había encontrado el cuerpo y, a continuación, se hicieron cargo de la investigación.
Hasta el lugar también se desplazaron efectivos de los GEAS, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, así como agentes de la Policía Judicial.
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