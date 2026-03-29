Un empresario dice que va a "acabar con el problema de aparcamiento en Ibiza": así quiere hacerlo

"Mi intención es acabar con el problema de la falta de aparcamiento en Ibiza". El empresario ibicenco Juanjo Torres, curtido desde hace décadas en decenas de aventuras relacionadas siempre con el sector servicios, ha puesto en marcha una iniciativa destinada, asegura, a "liberar de tráfico" la capital de la isla y "reducir la contaminación" al retirar gran parte de los coches que circulan por ella, principalmente durante los meses de verano.

Para ello, explica que pone en marcha un sistema de aparcamiento "pionero en todo el mundo pero sencillo". Y lo explica así: "El usuario deja su coche en un punto estratégico de la ciudad, entrega las llaves a un equipo profesional y el vehículo se traslada a un parking privado situado en el exterior de Ibiza. Cuando el cliente desea recuperarlo, es trasladado cómodamente en vans eléctricas hasta el punto acordado".

Para este traslado utilizarán furgonetas "cien por cien eléctricas" con una capacidad para siete personas que "nunca se desplazarán por el centro de la ciudad", sino que utilizarán el segundo cinturón de ronda para "ayudar a descongestionar el tráfico".

Conductores con uniforme y guantes

Torres detalla que ya se ha reunido con el presidente del Consell, Vicent Marí, a quien el proyecto le ha parecido "una buena idea". La empresa se llama Ibiza Valet Parking y contará con "casi un centenar de trabajadores". Se tenía que haber puesto en funcionamiento hace justo un año, pero cuestiones relacionadas con los permisos lo han retrasado hasta ahora. "Quería hacer las cosas bien y decidimos también respetar los tiempos de la Administración, como es lógico". Entre los obstáculos que han tenido que sortear se encuentra la habilitación de un vado frente a la oficina principal, situada en la calle de Pere Francés y que debe ocupar parte de un carril bici. "Justo al lado hay un aparcamiento que también lo invade; no vemos el problema", añade el empresario.

Preguntado sobre las previsiones de ingresos, Juanjo Torres evita ofrecer datos: "Como es lógico, busco un rendimiento económico, esto es una empresa privada, pero mi intención principal es ofrecer un servicio mientras evitamos esa vergüenza que nos provoca a todos el caos circulatorio [en la ciudad] durante los meses de verano". La idea es que el conductor "se olvide de su coche durante su estancia en Ibiza", añade.

Detalle de la fachada principal de la empresa, en la calle de Pere Francés de Ibiza. / César Navarro

La puesta en marcha de este proyecto ha requerido de una inversión de "más de dos millones de euros", detalla el empresario: "Tendremos varios puntos en la ciudad", el principal en el barrio de es Pratet, que contarán con personal administrativo. Al que hay que sumar "los conductores [como curiosidad, vestirán de uniforme y llevarán guantes] de las furgonetas, que en principio serán una decena". Aunque la idea es "ampliar el servicio poco a poco" a toda la isla.

Sin interferir en el servicio de taxi

Preguntado por el transporte de personas entre el centro de la ciudad y el aparcamiento que utilizarán en el extrarradio (situado en la zona industrial del inicio de la carretera de Santa Eulària) y su posible incidencia en el servicio que prestan los taxistas, Torres asegura que "no hay problema" porque cubren una distancia "muy inferior" al límite legal que marca la normativa para considerar el trayecto como un transporte.

Este sistema de traslado mediante furgonetas persigue convertirse en un "tren entre dos puntos que estará operativo durante las 24 horas del día los siete días de la semana y durante todo el año". Las furgonetas "saldrán cada cierto tiempo lleven o no clientes", agrega. La empresa cobrará seis euros por la hora de servicio y también ofrecerá "guardia y custodia pensada para residentes o propietarios que abandonan temporalmente la isla y necesitan un espacio seguro donde dejar su coche". Además, quieren ampliarlo a eventos públicos que celebren los ayuntamientos de la isla.

Para desarrollar el proyecto, la empresa encargó un estudio de movilidad que concluye que "cada temporada alta, Ibiza enfrenta un colapso de movilidad que afecta a residentes, turistas y a la imagen del destino", provocado por vehículos privados que "saturan el centro urbano en busca de aparcamiento, generando un bucle de circulación innecesaria con consecuencias medibles".

Así, calculan que un conductor invierte entre 20 y 40 minutos en buscar aparcamiento en la ciudad durante los meses de verano, por lo que "el centro de Ibiza sufre una saturación constante: embotellamiento, ruido y dificultad de tránsito para residentes y servicios de emergencias".

Eliminar "mil horas de circulación innecesaria" en la ciudad

Todo ello genera, además, "emisiones de CO2 que podrían eliminarse" con el servicio que proponen, así como también un "estrés turístico vinculado al tráfico que deteriora la experiencia del visitante y la percepción internacional del destino", se indica en el estudio.

Basándose, dicen, en "estimaciones conservadoras para la temporada alta de Ibiza, el impacto potencial del servicio sobre la movilidad urbana es significativo y medible". Y calculan que se eliminarían alrededor de mil horas de tráfico al día: "Si 2.000 vehículos evitan entre 20 y 30 minutos de búsqueda de aparcamiento, se suprimen más de 1.000 horas diarias de circulación innecesaria". Precisamente, estiman que gestionará cerca de 2.000 vehículos al día en temporada alta, lo que reducirá "de forma directa la presión sobre el centro urbano" de la capital.

En cuanto a sus contactos con las administraciones, Torres dice: "No buscamos financiación, eso lo aportamos nosotros". Su idea es "proponer una colaboración basada en la complementariedad: nosotros aportamos la operativa, la tecnología y la inversión; la institución aporta el marco normativo y la visibilidad institucional. Una alianza de beneficio mutuo", asegura este empresario ibicenco.