Vecinos
El lado B de la 'mascletà' en Sant Antoni: malestar y quejas de vecinos
Una vecina de la zona denuncia las consecuencias de la 'mascletà' en Sant Antoni
Asegura que los cristales de las ventanas vibraban y el humo invadió las viviendas
"Soy residente del edificio Es Pon, en la zona de Ses Variades de Sant Antoni de Portmany, y escribo porque lo ocurrido el pasado 28 de marzo no puede quedarse sin respuesta". Así arranca el escrito remitido a Diario de Ibiza por una vecina de este edificio tras la mascletà celebrada este viernes con motivo del 25 aniversario de la Asociación Cultural Valenciana y de las Fallas de Sant Antoni, un acto presentado como una de las citas más especiales de los últimos años para la asociación.
La jornada festiva había comenzado a primera hora en el entorno de ses Variades, y horas después del espectáculo de polvora, una vecina denunció públicamente las consecuencias que, según asegura, tuvo la celebración para quienes residen en la zona más próxima a donde estaba instalado el dispositivo. En su escrito, subraya: "Durante años, los vecinos de este edificio hemos tolerado con paciencia las molestias propias de las Fallas: los petardos desde primera hora de la mañana, los cortes de calle, las bandas de música. Lo asumimos porque entendemos que la convivencia implica ceder. Pero hay un límite, y este año se cruzó".
Restos de petardos y papel quemado: algunas de las cosas que cayeron
La residente sostiene que en esta edición la traca se ha disparado más cerca del inmueble que en años anteriores y que eso ha tenido efectos directos sobre viviendas y vehículos. "La traca se realizó en un punto mucho más cercano al edificio que en ediciones anteriores y las consecuencias fueron inmediatas: restos de petardos, cartuchos y papel quemado cayendo sobre nuestras terrazas, balcones y vehículos. Los cristales de las ventanas vibrando y el humo invadiendo las viviendas", relata.
En su denuncia, la vecina insiste en que lo sucedido fue más allá de las incomodidades habituales asociadas a estas fiestas. "Esto no fue tan solo una molestia: fue una situación de riesgo real para personas que estaban en sus propios hogares", afirma en el texto, en el que remarca que su intención no es cuestionar la celebración de las Fallas, sino la forma en la que, a su juicio, se ha organizado este acto en concreto.
"No me opongo a las Fallas. Me opongo a que se organicen con esta falta de previsión y de respeto hacia quienes vivimos en los edificios del entorno", añade la residente, que pide, además, una reflexión por parte de las administraciones implicadas en la autorización de este tipo de eventos pirotécnicos.
En la parte final del escrito, la vecina reclama que lo ocurrido no quede en el olvido y apela a la responsabilidad institucional para evitar que se repita una situación similar. "Las administraciones responsables de autorizar estos actos tienen la obligación de garantizar que no pongan en peligro a los ciudadanos. Ojalá que el año que viene alguien lo recuerde antes de firmar el permiso", concluye.
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