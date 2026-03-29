Medio millar de personas al olor de la paella de Pepe, Rogelio y Juanito en la cooperativa de Santa Eulària en Ibiza

"Hacemos una paella para que venga la gente a la asamblea, si no, seguro que no vendrían", bromea Carmen Juan, suplente vocal del consell rector de la cooperativa agrícola de Santa Eulària antes de la asamblea anual. Este domingo en la cooperativa antes del mediodía ya hay una veintena de personas cortando tomates y otras verduras, limpiando marisco y removiendo el sofrit para una paella que debería alimentar a las 500 personas que se prevén, "pero a ver si da...", duda Juanito, el cocinero principal por "quinto año consecutivo".

El mismo Juanito, acto seguido, recrimina a unos jóvenes por estar "festejant, en comptes de remenant, y les recuerda: "Qui no remena, no menja!. Germán, el joven que se da por aludido, le responde, sarcástico: "No te pongas celoso, Juanito". A pesar de esto, después de la asamblea se le puede ver removiendo con brío los tomates para la base de la paella: "Si hago algo mal, me avisas", comenta en son de paz.

La asamblea anual

"No sé cuantas personas hay en la cooperativa, a ver si lo sabe María Antonia", reflexiona Carmen Juan, que llama a Maria Antònia Ferrer Ribas, ganadora del premio 8M del 2026 de la Associació de Dones Progressistes d’Eivissa en el año Internacional de la Mujer Agricultora. La estimación de Ferrer es de unas 1.500 personas, pero la asamblea demuestra que el número de socios ha aumentado: "Entre colaboradores y socios hay 41 altas y 0 bajas, estableciendo un censo de 2.023 entre socios, socias y colaboradores", informa el secretario del consell rector de la cooperativa. Juan se sorprende y se alegra ante la cifra. Considera que son "muchas personas".

Además del balance de cuentas se hace un balance de las subvenciones que recibe la cooperativa agrícola: "63.080 euros en la línea de ayudas para las cooperativas agrícolas, 24.749 euros en las ayudas para el sembrado de forraje y 38.966 euros para entidades agrarias con programas fitosanitarios del Consell de Ibiza; del Ayuntamiento de Santa Eulària 52.500 euros para la mejora de instalaciones y 30.000 euros para el fomento del asocianismo entre los años 2024 y 2025; del Ayuntamiento de Sant Joan 4.500 euros para la promoción del cooperativismo". Rinden cuentas de que el total de 213.796 euros en subvenciones lo han repartido de la siguiente manera: 73.759 euros en mejora de instalaciones; 115.287 euros en gastos de fomento y consolidación de la actividad cooperativa; 24.749 euros en ayudas directas para los agricultores". El ejercicio 2025 "antes de los impuestos" es "positivo" con un importe de 118.675 euros. Tras el impuesto sobre beneficios de 10.087 euros se queda en 108.588 euros.

Recuerdan también los inicios de la cooperativa, constituida en Santa Eulària el año 1951, inscrita en el registro oficial de las cooperativas del ministerio de trabajo el año siguiente. Explican que el objetivo de la sociedad es "la asociación de agricultores y ganaderos para la adquisición de materiales, instrumentos o maquinaria y la comercialización de su producción agrícola y ganadera". Desde la mesa del consell rector, destacan sus estatutos y su balance de resultados sociales: "De acuerdo con los estatutos y el carácter cooperativo, realizamos una serie de acciones de carácter social, que si bien no siempre se traducen en beneficios económicos, sí son beneficiosos socialmente, como la participación como miembro en el Consell agrario insular, participación en ferias y actos relacionados con el sector...", entre otros tantos que mencionan.

Al final, se requiere a tres personas para formar parte del consell rector, con lo cual se lo ofrecen primer al asambleario, posiblemente, más joven, pero este no es socio, aunque parece que debería, y así se lo recuerda a los miembros del consell, tras lo que recibe respuestas incrédulas de la mesa: "¿Ah, no?". Tras recoger a otras tres personas que sí que harán las funciones necesarias, el presidente, Josep Colomar, cierra la asamblea: "¿Alguna pregunta que se quiera plantear? ¿Ruegos? ¿Quejas? ¿No? Pues ya está". A comer.

La amabilidad de los cocineros

Si alguien pretende marcharse de la cooperativa sin comerse un plato de paella ni ver el ball pagès, que se prepare. Los cocineros Pepe, Rogelio y Juanito sacan todo su arsenal de frases convincentes para que dicha persona se quede. A un "no he comprado ticket" Rogelio responde con un "que no ha comprado ticket, dice. Mira, espera". Y Rogelio llama a Pepe para decirle: "Pepe, dice que no tiene ticket, ¿a que a ti te sobra uno?". Pepe, sin esperar un segundo, contesta: "No viene mi esposa al final, puedes coger el suyo".

Si a alguien se le ocurre decir que "es domingo y toca comer con la familia", Rogelio cree que miente: "Eso lo has sacado ahora porque te sabe mal usar el ticket de otro". La generosidad de los cocineros no conoce límites y tras varios argumentos y contraargumentos solo vale la promesa de volver al año siguiente. "Pero puedes comer hoy, y repetir el siguiente", intenta Rogelio, por última vez, antes de permitir que su interlocutor marche.