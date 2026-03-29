Más agua en es Broll de Ibiza siempre significa «más trabajo»

Han empezado a las ocho de la mañana, cuando el sol ya llevaba unas horas fuera, algo que habrá cambiado esta madrugada. Las azadas, palas y carretillas son sus herramientas y dejar limpias las acequias de es Broll, su misión. Son más de cincuenta personas, repartidas entre las diferentes fincas que integra el valle, y la mayoría coinciden en que las lluvias de este año han ayudado a que el trabajo sea más fácil.

Más fácil, pero «más» porque el agua ha hecho que crezcan las plantas: «Este año es más sencillo porque corre el agua y no está el barro incrustado. Hay vegetación pero con las desbrozadoras se hace más rápido», explica Pepita Torres, concejala de Medio ambiente del Ayuntamiento de Sant Antoni y vecina de la zona.

Torres retira barro de una acequia en compañía de otras cuatro personas y asegura que hacía tiempo que no se ponía las botas de agua para hacer estos trabajos. Juntarse para llevarlos a cabo es ya una tradición porque liberar las acequias de sedimentos y vegetación es imprescindible para que este sistema hidráulico histórico funcione. El presidente de la asociación vecinal y de la comunidad de regantes, José Bonet Costa, recuerda que los molinos de agua forman parte del sistema desde al menos la segunda mitad del siglo XIII y más tarde se creó la red de acequias y safareigs. Este diseño surgió para que el agua del manantial de es Broll llegase a los huertos de la zona. «Entonces era un método de subsistencia y se sembraba de forma continuada», continúa Bonet, que considera que ahora esta dedicación «es más como un hobbie».

Él siembra patatas, cebollas, tomates o lechugas en su terreno y, al estar en un punto intermedio del sistema, lo que se retira esta mañana en los canales que rodean su casa es barro mezclado con agua, raíces y gusanos. Las palas se despliegan cinco veces para llenar una carretilla que se vacía en una esquina del terreno.

Los vecinos que trabajan a unos diez minutos de distancia, algo más cerca de es Broll, siguen una dinámica diferente. En su caso, reparten golpes de azada para romper las calcificaciones que se crean en el fondo de la acequia. En este punto, Mariano Costa, uno de los propietarios, explica que los trabajos de limpieza son más fáciles por otro motivo: «El año pasado no había agua y lo que ensucia la acequia es que haya mucha agua, porque acumula sedimentos en el fondo y crea una especie de piedras». Por este motivo, apunta que «el año que viene estará más sucia y será más difícil limpiar».

En cambio, tanto Costa como los otros cinco hombres que le acompañan celebran que este año los cultivos vayan a ir mejor. Toni Costa, también propietario, recuerda que a sus 18 años sembraba «pimientos, tomates, melones y sandías» y ahora solo tiene tomateras: «Principalmente porque no baja el agua», lamenta.

Los propietarios de las tierras que se encuentran en la parte más baja del torrente son los últimos a los que les llega agua del manantial. «En mayo del año pasado ya no teníamos», señala Costa.

Cabe recordar que el sistema de regadío de es Broll se articula a base de una red de acequias conectadas, y que cada parcela tiene asignados unos días y unas horas de riego en función de su superficie. En Can Damià, una de las fincas que se encuentran más abajo, hace entre dos y tres años que no llega agua, explica Alicia Torres Torres junto a su hermana Milagros.

Cerca de ellas también están Nieves Tur y su pareja, Toni Torres Costa, de Can Costa, que coinciden en que este año las acequias están menos secas: «Antes solo cogíamos polvo y ahora también hay algo de agua». Todos advierten, sin embargo, que haya agua o no la haya, si no se organizan para limpiar hay que acabar «picando fuerte». «Cuando llueve más y la acequia lleva más agua hay más sedimentos y vegetación. Cuando llueve menos es más polvo y es más fácil de sacar», coincide otro vecino que prefiere no dar su nombre.

Pasadas las once de la mañana todos se acercan al punto de encuentro, la casa de Bonet, donde desayunan antes de seguir retirando ramas y barro hasta que la luz se lo permita: «Es un día en el que nos juntamos todos para mantener esto, que es algo único e imprescindible que cuidemos», concluye Torres.