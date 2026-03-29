Valentín Romero Prats, presidente de la Agrupación Empresarial de Alquiler de Vehículos en Ibiza: «Las empresas grandes o de fuera traían los coches que les daba la gana»

¿Qué supone para los rent a car de Ibiza el cupo fijado para este año?

Hay empresas locales pequeñas y grandes y, para las grandes supone reducir un poco el margen que tenían. Para las pequeñas, por la manera de repartir, entran prácticamente todas, porque hay flotas de 50 a 150 coches. Pero, más que una limitación, siempre quiero recalcar que esta ley es una regulación del sector.

Teniendo en cuenta lo que supone para las de mayor tamaño, ¿qué se considera justo?

Las empresas grandes o las que venían de fuera traían los coches que les daba la gana hasta el año pasado. Nunca ha habido una cifra: todo eran estimaciones. Ahora, al ajustarse a un número de coches, dicen que se les quita el libre mercado. No es que sea libre mercado, sino que ellos traían aquí coches porque su negocio potencial era la exportación y la venta. Les daba igual traer 3.000 o 5.000 coches. Lo que no puede ser es que cada año los coches sean más caros y los precios online sean más baratos. ¿El negocio dónde está: en alquilar o en vender?

¿Cómo ven que se haya ajustado a dos años lo que el estudio técnico planteaba en cinco?

No iba a ser así, pero se redujo de golpe por quererlo pactar con la oposición, y luego esta votó en contra. O sea, para que fuera unánime entre todos los grupos, los políticos pactaron entre ellos y nos dejaron al margen a todas las empresas, tanto a las de fuera como a las locales. Es un tema político.

¿Es asumible a nivel local?

Es bastante fuerte, porque hay empresas que el año pasado ya tenían un cupo asignado. Se ha invertido en comprar esos coches y puede que haya mil y pico menos en el reparto. Cada coche cuesta entre 20.000 y 25.000 euros y, si no entran en el cupo, hay que venderlos.

¿Qué balance hace del primer verano con limitación?

A las empresas locales nos gustó mucho. Creo entre este año y el que viene se podrán obtener las cifras, porque este año funcionarán las cámaras y detectarán si ha habido más coches de la cuenta o no, y habrá multas.

¿Y en cifras?

Prácticamente todos conseguimos el cupo de la flota que trabajamos durante los últimos cinco años. Con eso quiero decir que siempre hemos sido sostenibles con la idiosincrasia de la isla: tenemos lo que tenemos. Los de fuera, cuando no usan los coches, los envían fuera, nosotros los tenemos que aparcar en el almacén.

¿Qué efecto tendrá priorizar a empresas implantadas en Ibiza?

Esto no es favorecer a nadie, es regular el sector. Lo que no puede ser es que alguien con un despacho en Valencia pueda acceder a un cupo sin tener ninguna infraestructura aquí. Una de las maneras de evitar esos piratas o fantasmas que revendían su cupo era exigir que tuvieran oficina, un espacio para aparcar los coches y trabajadores.

¿Temen que este año aparezcan otras vías de fraude?

Siempre. Pero en el permiso de circulación sale a qué se dedica el vehículo, si es particular o alquiler sin conductor. Si te cogen alquilando un coche particular, la multa es bastante importante. Los inspectores van a tener mucho trabajo, porque aparte de parar coches y ver cómo circulan, irán a la campa, a comprobar si hay una oficina local…

El año pasado remarcaba que el problema de movilidad no era solo de los coches de alquiler, ¿sigue pensando lo mismo?

Creo que no es un problema del rent a car. En invierno ya hay picos de tráfico a las ocho y cuarto de la mañana para entrar por Can Misses. Si en verano sumas el tráfico de los turistas, evidentemente hay un problema. Como ibicenco, creo que el problema también se refleja en que dentro de mi núcleo familiar todos tenemos un vehículo para movernos. Eso de llegar y aparcar en la puerta parece que lo tenemos en el ADN.

Aun así, defiende que había que limitar la entrada de vehículos.

Hacía falta sí o sí. Y no solo para los coches de alquiler que vienen de fuera, también para los de segunda residencia. En verano, además de los visitantes alojados en hoteles, llegan entre 40.000 y 50.000 personas que tienen casa aquí y se mueven con su propio coche, que lo tienen o lo traen.

¿Habría que regular de otra forma los vehículos con conductor?

No lo sé. Vamos a ver cómo sale esto, porque no deja de ser una regulación cuyos frutos se verán más adelante. Yo siempre soy positivo con regular un sector y tenerlo limitado. No podía ser que hubiera una regulación de cuántos taxis había, cuántos autobuses, cuántas plazas hoteleras... Y, en cambio, que pudieran entrar los coches que fueran. Somos una isla, no un chicle de goma que lo estiramos y lo hacemos pequeño cuando queremos.

¿Cómo influye el criterio eco en el reparto del cupo?

Los coches eléctricos no nos gustan a nadie en el sector del rent a car. En cambio, han salido los híbridos ‘Eco’ no enchufables, que nos gustan más. En el sistema de reparto de los cupos, los de etiqueta ‘Eco’ y menos de dos años entran más fácil.

¿Presentaron alguna alegación o propuesta al borrador?

Sí, unas se han aceptado y otras no. La que sí, es la del tratamiento de las vans, los vehículos de más de 4,70 metros. El Consell quería poner coto a vehículos que están operando como taxi pirata, como ciertas furgonetas tipo Mercedes Vito negra con cristales tintados, lo cual me parece perfecto. Pero claro, los vehículos de siete plazas que alquilamos a familias también entraban porque superan esa longitud.

Quienes cuestionan o se oponen a la norma opinan que el estudio técnico ha quedado anticuado, ¿qué opina?

Creo que los estudios vendrán cuando tengamos los datos de este año y el que viene. Con las cámaras y con lo que se inscriba en la web ibizacircular.es tendremos datos de lo que realmente está registrado y creo que ahí estará el estudio bueno.

¿Cómo ve la vía judicial abierta contra las limitaciones?

La gente ya tiene más conocimiento y más conciencia de que en una isla no cabe todo lo que quiera entrar. Una de las maneras de regular es el transporte, luego llegaremos a la vivienda. Todo llegará, aunque vayamos tarde. Vivimos del turismo. Evidentemente, los perjudicados somos los ibicencos cuando queremos ir el fin de semana a la playa y hay más coches, pero es que vivimos de esto.