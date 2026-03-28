Adrián Bedoya Mey: «En los proyectos de viviendas de ASA Ibiza Homes la persona siempre está en el centro»

Equilibrar diseño, confort y funcionalidad es la prioridad del equipo de ASA Ibiza Homes en las viviendas que construye en Ibiza. Con un marcado carácter mediterráneo, la empresa desarrolla promociones pensadas para responder a las necesidades del comprador actual sin perder de vista el entorno y el estilo de vida de la isla.

ASA Ibiza Homes apuesta por proyectos residenciales que combinan diseño contemporáneo y esencia mediterránea. ¿Qué define la identidad de sus promociones?

En ASA Ibiza Homes primamos la calidad. Ante todo, sabemos que una vivienda debe ser un lugar en el que las personas encuentren confort y esto debe mantenerse durante toda su vida útil. Por esto, en nuestros proyectos la persona siempre está en el centro. La esencia mediterránea establece las bases para que la persona aproveche al máximo la relación interior-exterior que nuestro clima ofrece. Las herramientas para conseguir esta máxima son el diseño y la arquitectura. Aplicamos estrategias mediante las cuales conseguimos arquitecturas sugerentes e identitarias y que, además, cumplan con las expectativas de nuestros clientes.

¿Cuáles son los valores diferenciales de ASA Ibiza Homes?

Tenemos un perfil de empresa local. Somos un equipo, aunque joven, con décadas de experiencia y multitud de proyectos ejecutados con éxito. En mi caso, siendo arquitecto, me resulta muy natural proyectar las promociones que desarrollamos. Recogemos de primera mano, a través de nuestros clientes, las necesidades y exigencias del mercado, lo que nos permite desarrollar unos proyectos que responden con precisión a estas necesidades.

Adrián Bedoya, de ASA Ibiza Homes. / Vicent Marí

¿Qué importancia tiene la confianza en este tipo de transacciones?

Al ser una empresa local y estar nuestro equipo compuesto por personas ibicencas, conseguimos transmitir a nuestros clientes una confianza adicional. Al entregar las viviendas, en muchos casos, muchos clientes se han convertido en amistades. También por la misma razón, hemos conseguido tejer una red de colaboradores locales con los que construimos las obras de una forma eficaz y con garantía. Esto también nos permite ofrecer un servicio de postventa muy cercano.

¿Qué tipo de proyectos residenciales están desarrollando actualmente en la isla?

Actualmente tenemos cuatro proyectos en curso en Ibiza, en diferentes fases.

'Vila 24', la promoción de viviendas en Ibiza de ASA Ibiza Homes que está ya en fase de entrega. / Vicent Marí

El primero, ‘Vila 24’ , ya está en fase de entrega. Se trata de un edificio plurifamiliar en Ibiza proyectado para familias residentes, con un buen acceso a Vila y rodeado de servicios.

, ya está en fase de entrega. Se trata de un proyectado para familias residentes, con un buen acceso a Vila y rodeado de servicios. En Sant Antoni tenemos ‘Solpost’ , en fase avanzada de ejecución. Un edificio con una microcomunidad, ocho viviendas, con un diseño muy vanguardista y eficiente, que se entregará a final del primer semestre de este año.

tenemos , en fase avanzada de ejecución. Un edificio con una microcomunidad, ocho viviendas, con un diseño muy vanguardista y eficiente, que se entregará a final del primer semestre de este año. En Ca na Negreta , también en fase de ejecución, tenemos ‘Sa Finca’ , un conjunto de ocho viviendas con jardines privados donde la relación del usuario con sus zonas exteriores se ha potenciado al máximo con un diseño inteligente.

, también en fase de ejecución, tenemos , un conjunto de ocho viviendas con jardines privados donde la relación del usuario con sus zonas exteriores se ha potenciado al máximo con un diseño inteligente. Por último, tenemos un proyecto en fase de redacción y pensado para familias residentes en el barrio de ses Païsses. En breve lanzaremos su comercialización.

¿Qué características buscan incorporar en sus viviendas para responder a las necesidades del comprador actual?

A la hora de proyectar nuestras viviendas, intentamos tener el actual estilo de vida lo más presente posible. Las viviendas de ASA Ibiza Homes suelen tener una zona común amplia y diáfana, donde puedan producirse con comodidad todo tipo de encuentros sociales. Además, potenciamos que estas zonas estén lo más y mejor conectadas posible con el exterior. Damos mucha importancia a la calidad del espacio exterior de nuestras viviendas. Otro ejemplo de poner a las personas en el centro de los proyectos y no solo en la vivienda, es el estudio minucioso que hacemos de los recorridos de llegada a través de las zonas comunes de nuestros edificios. Es muy agradable que la experiencia de sentirse en casa suceda antes de entrar en la propia vivienda.

¿Qué importancia tiene el diseño arquitectónico y la calidad de los materiales en sus promociones?

Hoy día la competencia en promoción inmobiliaria es muy fuerte. El diseño y las calidades deben estar presentes si se pretende tener un cierto recorrido en el sector. Nuestros diseños no son pretenciosos. Son consecuencia directa de la forma con la que abordamos los proyectos: desde la interpretación del entorno, la eficiencia energética y la funcionalidad.

Ibiza es un destino atractivo para compradores internacionales. ¿Qué valoran especialmente quienes deciden adquirir una vivienda en la isla?

La mayoría de clientes internacionales que compran vivienda en Ibiza suele hacerlo para un uso temporal, de segunda residencia. Por ello, tanto la localización como las vistas suelen ser dos de los puntos más demandados. Suelen premiar asimismo una vivienda con un programa de uso donde los espacios exteriores sean especialmente amplios y soleados. Por descontado, agradecen un trato comercial en su idioma.

En sus promociones hablan de viviendas pensadas para disfrutar del estilo de vida mediterráneo. ¿Cómo se refleja esa idea en el diseño de las casas?

El estilo de vida mediterráneo se caracteriza por ser saludable. En gran medida eso se debe a que, gracias a nuestro clima, la vida se hace de puertas hacia afuera. Nuestras viviendas potencian la conexión interior-exterior, ayudando a las personas a estar lo mejor conectadas posible con el exterior. Tenemos muy en cuenta cómo se relaciona un edificio con el clima y aplicamos estrategias donde los espacios exteriores pueden usarse incluso con condiciones desfavorables como una elevada radiación solar o con lluvia.

¿Hasta qué punto el paisaje y el entorno natural influyen en el diseño de sus promociones?

La promoción urbana suele darse en entornos urbanos, por tanto, la relación con el paisaje y los entornos naturales no suele darse, aunque intentamos incorporar la mayor parte de elementos vegetales y jardines posibles. Aunque el hecho de que las promociones no se den en espacios naturales no significa que no deban incorporarse a un paisaje. La trama urbana también forma un paisaje, el urbano, y los proyectistas somos responsables de que este sea el más amable e integrador posible. Con nuestros proyectos tenemos también este aspecto en cuenta.

¿Qué importancia tiene hoy la sostenibilidad en el desarrollo de nuevas viviendas en Ibiza?

La sostenibilidad aplicada a la edificación se traduce en eficiencia energética. Y la eficiencia energética se traduce en economía. Toda vivienda en el momento de concebirse tiene asociado un coste fijo que debe darse para que esta pueda ser usada: los suministros. Cuanto más eficiente sea una vivienda, menos costes tendrán sus futuros propietarios. Por eso vale mucho la pena tener esto en cuenta a la hora de adquirir una vivienda.

Desde el punto de vista del comprador, ¿qué ventajas tiene adquirir una vivienda de obra nueva frente a una propiedad ya existente?

La obra nueva se proyecta bajo un marco normativo actualizado, mucho más exigente en términos de eficiencia y habitabilidad. Eso no quiere decir que no existan viviendas existentes habitables y eficientes, pero por norma general, anteriormente había otro marco normativo y se tenían en cuenta otro tipo de parámetros.

¿Qué servicios ofrecen durante el proceso de compra de una vivienda?

Damos un servicio de asesoramiento técnico y financiero. Permitimos la personalización de la vivienda en algunos puntos. Hacemos visitas de cortesía y ofrecemos un servicio postventa muy cercano y eficaz.

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Teléfono: + 34 623 994 441

Mail: info@asaibizahomes.com