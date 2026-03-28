Cultura Urbana
‘Skate’ para todas las edades en Ibiza
Can Coix acoge una nueva edición de ‘Sananfresh Block Party’
Este sábado 28 de marzo el skatepark de Can Coix, en Sant Antoni, acogió la segunda edición de ‘Sananfresh Block Party’. El evento, dedicado a la cultura urbana, reunió música en directo, skate, graffiti y actividades creativas abiertas a todas las edades.
La actividad principal fue el skate, con un taller gratuito dirigido a los niños y las niñas que se encontraban en el parque. Allí pudieron probar por primera vez a balancearse sobre las cuatro ruedas o a demostrar sus habilidades como skaters más expertos. ‘Sananfresh Block Party’ contó también con un taller de pintura dirigido a los más pequeños, de la mano de Nexes Art Educa y Holi Mona, en el que diseñaron y personalizaron su propia tote bag. En el graffiti para adultos participaron artistas como Hosh, Sune, Mondobiq, Fossi, Rastros, Chine, Malandro y C·Ink.
Esta cita la promueve la concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Sant Antoni, que destaca que «busca consolidarse como un punto de encuentro para artistas, jóvenes talentos y amantes de la escena urbana de la isla». El objetivo de los organizadores de ‘Sananfresh Block Party Vol. 2’ es «acercar la cultura urbana al público y fomentar la participación, la creatividad y el talento local en un ambiente abierto y festivo en el municipio de Sant Antoni».
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