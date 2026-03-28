‘Skate’ para todas las edades en Ibiza

Este sábado 28 de marzo el skatepark de Can Coix, en Sant Antoni, acogió la segunda edición de ‘Sananfresh Block Party’. El evento, dedicado a la cultura urbana, reunió música en directo, skate, graffiti y actividades creativas abiertas a todas las edades.

Una niña aprendiendo a ir en 'skate' en Can Coix. / Toni Escobar

La actividad principal fue el skate, con un taller gratuito dirigido a los niños y las niñas que se encontraban en el parque. Allí pudieron probar por primera vez a balancearse sobre las cuatro ruedas o a demostrar sus habilidades como skaters más expertos. ‘Sananfresh Block Party’ contó también con un taller de pintura dirigido a los más pequeños, de la mano de Nexes Art Educa y Holi Mona, en el que diseñaron y personalizaron su propia tote bag. En el graffiti para adultos participaron artistas como Hosh, Sune, Mondobiq, Fossi, Rastros, Chine, Malandro y C·Ink.

Familias durante en el taller de pintura en Can Coix. / Toni Escobar

Esta cita la promueve la concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Sant Antoni, que destaca que «busca consolidarse como un punto de encuentro para artistas, jóvenes talentos y amantes de la escena urbana de la isla». El objetivo de los organizadores de ‘Sananfresh Block Party Vol. 2’ es «acercar la cultura urbana al público y fomentar la participación, la creatividad y el talento local en un ambiente abierto y festivo en el municipio de Sant Antoni».