La 'mascletà' hace temblar ses Variades en las fallas "más sonadas" de Ibiza

Son las nueve de la mañana en un descampado de ses Variades vacío de coches y los operarios pirotécnicos ya llevan un rato con los preparativos de la mascletà de las fallas más especiales de los últimos años. Y es que nada puede quedar al azar para celebrar el 25 aniversario de la Asociación Cultural Valenciana y de las Fallas de Sant Antoni. De hecho, la avenida Isidor Macabich ya está cortada y un camión de bomberos, otro de Protección Civil y un furgón de la Policía Local hacen guardia por si surge algún imprevisto.

El presidente de la entidad fallera, Juan Márquez espera que el espectáculo sea "sonado". En más de un sentido. José Vicente Caballer, el responsable del equipo de la empresa Hermanos Caballer pirotécnicos, no quiere decepcionar las expectativas y anuncia con una sonrisa que el espectáculo será una "armonía de truenos". Se propone que la traca haga "estallar de emoción a los valencianos y a la cada vez más gente que entiende la filosofía de la mascletà".

Un operario prepara la mascletà / Toni Escobar

A medida que nos acercamos a la carpa dispuesta junto al mercat pagès encontramos a gente que da los últimos retoques a los trajes tradicionales que visten. Un chico levanta los brazos para que le coloquen la faja. "Bájasela un poco, que no se va a ver la camisa", indican. Otro hombre busca a alguien que le ayude con una alpargata, que le queda «un poco suelta».

Precisamente Márquez es de los que está atareado con la ropa. Explica que todavía le falta ponerse el pañuelo, las medias y los zapatos: "No cuesta mucho vestirse así, solo 15 minutos". Las falleras se organizan por grupos y una le coloca a otra alfileres para sujetarle la mantilla y los clásicos rodetes de los lados de la cabeza. "Me veo como una muñeca", afirma una de las que se preparan, contenta del resultado.

Cuestión de práctica y trucos

Carola Vélez, la fallera mayor de 2025, está entre ellas y señala que están "desde las siete de la mañana en pie" peinándose y poniendo los últimos detalles "como las peinetas y los pendientes". Sin embargo, quita importancia a la dificultad de los arreglos una vez que se ha "cogido la práctica" y señala que el truco es "empezar de abajo hacia arriba".

Lorena Marí, que es ibicenca y con familia valenciana, acude a la celebración vestida de fallera junto a sus hijos, que también lucen los trajes tradicionales. Ella indica que a la familia le "encanta todo lo que es la Falla". "A los niños les gusta todo lo que sea fiesta, juerga, petardos, baile y comida", señala. Por lo menos en este caso, parece que la nueva generación conservará las tradiciones falleras.

Entre tantos vestidos típicos de la Comunitat Valenciana, destacan dos mujeres que llevan la indumentaria clásica de Andalucía. Una de ellas, Estrella Brea, apunta que viene en representación de la Hermandad Rociera de Sant Antoni, ya que cuando organizan la romería del Rocío en el municipio "siempre vienen las demás asociaciones del pueblo". Por eso, ellas acuden para agradecer este gesto de hermandad entre los diversos grupos culturales de Sant Antoni.

Mujeres vestidas con el traje típico en la iglesia / Toni Escobar

Como no podía ser de otra manera, después de tanto esfuerzo muchos se hacen fotos para verse perfectamente ataviados a la manera tradicional valenciana. Un grupo grande de gente vestida de calle y al estilo típico posa para la cámara y dice "¡Algemesííííííí!" en vez del clásico "¡patataaaaaa!".

Un 'ninot' reivindicativo

Otros de los objetivos de los flashes son los dos ninots que se alzan sobre el descampado. El mayor tiene una vocación totalmente reivindicativa, ya que muestra una serpiente con la lengua fuera sobre una autocaravana. El infantil es más neutral e incluye las figuras de un gnomo, un hechicero, un dragón y un hada.

Vélez está emocionada por la participación de la fallera mayor de València, Carmen Prades, y su corte de honor en las celebraciones como reconocimiento al aniversario de la asociación organizadora: "Es un momento histórico para Sant Antoni". Márquez añade que es "súper raro" que la comitiva salga de la capital del Túria y agradece la colaboración del Ayuntamiento de València y la Junta Central Fallera.

Mientras cada vez más gente se acerca a la carpa, los acordes de tambores y trombones que ensayan para el pasacalles se van haciendo más coordinados y pasan de unas pocas notas al preludio de las melodías que tocarán dentro de poco. Alejandro Moya, que forma parte de la Xaranga Alcalde Provenzal, cuenta que van a acompañar la ofrenda con las melodías más típicas de la celebración. En esta ocasión serán una quincena de intérpretes de "bajos, tubas, metales y vientos".

La comitiva de las fallas / Toni Escobar

El camino a la iglesia

La comitiva se pone en marcha en dirección a la iglesia por el paseo marítimo. El paso de los lustrosos trajes tradicionales no deja indiferente a nadie y los albañiles de las obras sacan sus móviles para hacer vídeos. Además, los peluqueros de un establecimiento del carrer Ample giran las sillas de sus clientes para que también puedan ver la celebración.

El templo de Sant Antoni recibe al desfile con toques de campana. La figura de la Virgen de los Desamparados espera en su interior la ofrenda de los falleros entre música de la banda. Los aplausos del público se los llevan la fallera mayor de València y la de Sant Antoni, Ainhoa Cabrera.

La ofrenda floral a la Virgen de los Desamparados / Toni Escobar

Cuando los pies de la talla están cubiertos de flores rojas y blancas, el obispo de Ibiza y Formentera, Vicent Ribas, se acerca al micrófono para oficiar la misa. El momento más emotivo de la ceremonia es el discurso de agradecimiento a la Virgen por el 25 aniversario de la Asociación Cultural Valenciana. Cabrera tiene que detener la lectura en una ocasión porque se le saltan las lágrimas debido a la emoción del momento.

La 'mascletà'

De vuelta en ses Variades, ya falta poco para la mascletà y los organizadores lo anuncian con la explosión de un petardo para poner en guardia al público reunido alrededor del descampado. Las falleras mayores y sus respectivos séquitos ocupan un escenario especial al otro lado de la avenida Isidor Macabich.

La empresa Hermanos Caballer Pirotécnicos ya lo tiene todo a punto para comenzar la mascletà. La organización, que se encargó del mismo espectáculo hace dos semanas en las fallas de València, ha necesitado todo un despliegue logístico para traer los materiales necesarios hasta Sant Antoni. José Vicente Caballer detalla que las herramientas y los elementos no pirotécnicos llegaron el viernes desde València para que los operarios avanzasen con los preparativos. Todo debía estar listo a falta de la «furgoneta de mercancía», que recibieron la misma mañana de la mascletà desde Barcelona.

El espectáculo prometía ser sonado. Y fue sonado. Destacó la senyera valenciana que se dibujó sobre el cielo de Sant Antoni con petardos como preludio a la gran traca final, a la que Caballer se refirió con términos tan gráficos como «truenos» y «bombardeo aéreo». Las alarmas antirrobo de los coches más sensibles se dispararon como señal de que la mascletà había terminado.

Es casi la hora de la comida y la paella popular ya empieza a desprender un delicioso olor que sustituye al de la pólvora de la pirotecnia. Dentro de poco comenzarán las actuaciones musicales que durarán hasta bien entrada la noche.