Rampuixa: Materiales resistentes y duraderos pensados para construir en Ibiza

La construcción en Ibiza no debe tener en cuenta sólo la adaptación a cada proyecto, sino también a las particularidades de una isla donde la humedad, el salitre y el uso intensivo de los espacios obligan a tomar cada decisión de forma muy exhaustiva. En este contexto trabaja Rampuixa, una empresa familiar nacida en 1953 que ha ido creciendo hasta consolidar una oferta que hoy abarca desde prefabricados de hormigón y materiales técnicos hasta cocinas, baños, cerámica, madera, climatización o ferretería.

La empresa se presenta como un operador capaz de acompañar un proyecto «desde los cimientos hasta los últimos acabados», con producto, servicio y logística en Ibiza. Con el lema «de la tradición a la innovación», Rampuixa sitúa en su extensa trayectoria una de sus claves: mantener la experiencia acumulada de una empresa familiar y, al mismo tiempo, ampliar servicios y canales para responder a una demanda cada vez más diversa.

Con tres generaciones familiares en la empresa, el conocimiento directo del territorio y de las necesidades de quienes construyen, reforman o equipan una vivienda en la isla son uno de sus valores principales.

Materiales resistentes a la humedad y el salitre propios de Ibiza

Rampuixa cuenta con la planta de prefabricado «más antigua y avanzada de Ibiza» y destaca su producción de prefabricados de hormigón y soluciones constructivas en la isla. A ello suma, dentro de su área para profesionales, hormigón, ferralla a medida, cementos fabricados por la propia empresa, sistemas de fijación, herramientas y materiales certificados.

Esa capacidad de fabricación y suministro propio refuerza una idea que la empresa resume así: «Si es de Rampuixa, funciona en Ibiza». Más que un eslogan, lo plantean como una manera de trabajar basada en seleccionar materiales y proveedores pensando en el comportamiento real de los productos en la isla.

Rampuixa ofrece soluciones para profesionales y particulares en Ibiza.

Criterios específicos para la construcción en Ibiza

En Rampuixa insisten en que construir en Ibiza exige criterios específicos, que su empresa tiene muy en cuenta. Uno de los ejemplos es su hormigón, un producto pensado para las condiciones de la isla, en contraste con soluciones más estandarizadas de fuera. Esa misma lógica se extiende al resto del catálogo: la selección de marcas, sistemas y acabados responde, según Rampuixa, a su experiencia acumulada sobre cómo afectan la humedad o el ambiente marino a los materiales.

La amplitud de esa oferta es otra de las ventajas con las que juega la empresa. Más de 13.000 referencias en stock permanente permiten a profesionales y particulares disponer de todo lo necesario para construcción, reforma y hogar en Ibiza. Además, hoy en día Rampuixa cuenta con servicio de venta desde su web, por lo que los clientes pueden comprar y recoger sus artículos en pocas horas.

Un ‘showroom’ de más de 2.000 metros cuadrados donde conectan diseño, funcionalidad y asesoramiento.

Un nuevo ‘showroom’ para encontrar todo lo necesario

Rampuixa ha dado un impulso a su showroom en Ibiza. En este espacio de más de 2.000 metros cuadrados, los clientes pueden ver ambientes reales, comparar materiales y trabajar decisiones de proyecto con el asesoramiento de especialistas. Un lugar donde diseño, funcionalidad y asesoramiento se conectan con la realidad de la obra nueva, la reforma o el interiorismo.

En el showroom de Rampuixa destacan las cocinas de la marca alemana Häcker, que distribuye de forma exclusiva en las islas. «Es muy adecuada para Ibiza dada la resistencia de sus materiales en lugares húmedos», destacan desde Rampuixa. Los clientes pueden ver, además, baños, cerámica de gran formato, grifería de diseño, electrodomésticos integrables, entre otros artículos.

¿Dónde encontrarnos?

Rampuixa está en la carretera de San Juan, km 1,8, Ibiza.