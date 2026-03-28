Primeros pasos de Semana Santa en Ibiza

La Semana Santa de Ibiza vivió anoche uno de sus primeros momentos centrales con la estación de penitencia de la cofradía de Nuestra Señora de los Dolores, marcada por un itinerario más corto a causa de las obras en Dalt Vila. Tras la misa celebrada en la catedral en sufragio de los cofrades difuntos, la imagen de la Virgen se encontró con el Cristo del Cementerio a la altura del seminario y ambas continuaron juntas hasta el templo de Santo Domingo.

Primeros pasos de Semana Santa / .

La procesión concluyó con el canto del Miserere en el interior de la iglesia, interpretado por miembros del antiguo coro de Puig d’en Valls, en un acto especialmente solemne y emotivo favorecido por la acústica del templo.

Primeros pasos de Semana Santa

Superado ya el Viernes de Dolores, la atención se centra ahora en el Domingo de Ramos y sus procesiones, entre ellas la más concurrida de La Borriquita, en Vila. La comitiva saldrá de la parroquia de Sant Elm poco después de las 11 horas y subirá por el Rastrillo hasta la plaza de Vila. Desde allí, modificará también su recorrido habitual para pasar por el entorno del MACE y descender después por la zona de Sa Carrossa hasta la iglesia de Santo Domingo, donde tendrá lugar la bendición de palmas antes de la misa de las 12 horas.