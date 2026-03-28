Literatura
Los Premis de les Lletres Pitiüses 2026 celebran la fuerza de la creación literaria en las islas
El Club de lectura de la Biblioteca Municipal de Santa Eulària recibe el Premi d’Honor en una gala que distingue a autores en poesía y narrativa en catalán y castellano
Se rinde homenaje sorpresa al editor Ramon Mayol.
Los Premis de les Lletres Pitiüses 2026 se han celebrado poniendo de manifiesto, una edición más, la vitalidad de la creación literaria en las islas, así como la diversidad de voces y estilos que conviven en el panorama cultural pitiuso. La convocatoria ha vuelto a registrar una participación destacada y un alto nivel en todas las categorías, consolidando estos galardones como una de las citas relevantes para el reconocimiento y la promoción de la literatura en el ámbito insular.
La ceremonia se inició con uno de los momentos más significativos del acto: la entrega del Premi d’Honor, que este año ha recaído en el Club de lectura de la Biblioteca Municipal de Santa Eulària des Riu. Con esta distinción se ha querido reconocer su labor continuada en el fomento de la lectura y su aportación a la dinamización cultural, a través de una trayectoria sostenida que ha contribuido a fortalecer el vínculo entre los libros, los lectores y la vida cultural de la comunidad.
El galardón fue entregado por Javier Moro y recogido por Lluís Ferrer, actual coordinador del club, acompañado por Clàudia Costa e Iolanda Bonet, primera coordinadora. La escena simbolizó no solo el reconocimiento a un proyecto consolidado, sino también a las distintas personas que, a lo largo del tiempo, han formado parte de una iniciativa centrada en acercar la lectura a la ciudadanía.
Un reconocimiento al impulso de la lectura y la cultura
Tras este primer homenaje, la gala continuó con la entrega de los premios literarios en sus distintas modalidades. La organización distinguió a los trabajos finalistas con libro y diploma, mientras que las obras ganadoras recibieron además una figura conmemorativa. En el caso de las categorías de poesía, los trabajos premiados incorporan también una singularidad especial: una canción basada en uno de sus poemas, que estará incluida en la publicación final mediante un código QR.
Este detalle añade una dimensión complementaria al reconocimiento literario y refuerza la vocación de los premios de abrir nuevas formas de difusión y acercamiento a la creación poética, vinculando palabra escrita y propuesta sonora dentro de la edición final de las obras ganadoras.
Poesía y narrativa en catalán y castellano
En la categoría de poesía en catalán, las finalistas fueron Mònica Sintes y Teresa Navarro Pastor, mientras que la ganadora fue Josefina Torres. En poesía en castellano, resultaron finalistas Andrés Ferrer Taberner y Bartolomé del Amor, y el premio recayó en Aydee Núñez Pérez.
En cuanto a la narrativa en castellano, los trabajos finalistas correspondieron a Joshua Restovich Osorio y Samaj Moreno Carles-Tolrá, siendo Ignacio Morán quien obtuvo el galardón. Por su parte, en la categoría de narrativa en catalán, fueron reconocidos como finalistas Cristina Ortega Juan y Francesc Pozo i Jiménez, mientras que el premio fue para Jesús Ballesteros.
La relación de finalistas y ganadores volvió a evidenciar el nivel de los trabajos presentados en una edición que ha reunido propuestas en dos lenguas y en géneros distintos, confirmando la pluralidad creativa que caracteriza a estos premios.
Un homenaje sorpresa dentro de una velada literaria de gran valor simbólico
Uno de los momentos más emotivos de la velada llegó con el reconocimiento sorpresa a Ramon Mayol, a quien el equipo organizador quiso rendir homenaje por su trayectoria como editor y por su aportación al desarrollo y difusión de la literatura en el ámbito pitiuso. Con este gesto se puso en valor una tarea a menudo discreta, pero esencial, dentro del ecosistema cultural y editorial.
La organización de los Premis de les Lletres Pitiüses 2026 quiso finalmente trasladar su enhorabuena a todas las personas participantes, finalistas y ganadoras, subrayando el compromiso colectivo con la creación literaria y con la cultura. La edición de este año deja así una nueva muestra de la fortaleza del tejido literario de las islas y del papel que desempeñan estos premios como espacio de reconocimiento, estímulo y proyección para autores, lectores y agentes culturales.
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