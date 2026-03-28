Se acerca la temporada, ¿todavía no has puesto a punto tu negocio en Ibiza? Pinturas Rubio te ayuda a decorarlo con personalidad

Se acerca la temporada turística, y los negocios de Ibiza y Formentera se preparan para su apertura en los próximos meses. Pinturas Rubio puede convertirse en el mejor aliado en esta puesta a punto, gracias a su extenso catálogo de productos y la profesionalidad de un equipo siempre dispuesto a ayudar.

‘Si no está en Rubio, no existe’ es el lema de esta empresa de Ibiza, en la que cuentan con más de 10.000 referencias de productos de 100 marcas reconocidas del mercado. «Además de productos de pintura, construcción, bricolaje y herramientas, tenemos una sección de decoración para ir más allá de la simple reparación o mejora de las superficies», manifiestan desde Pinturas Rubio.

Detalles decorativos que aportan personalidad a bares, restaurantes y otros negocios de hostelería. / ADORE

Decoraciones que dotan de personalidad a tu local

En la reactivación de un negocio antes de estrenar la temporada, no sólo es esencial reparar posibles desperfectos sino dotar de personalidad a los espacios. En Pinturas Rubio disponen de más de 20 catálogos de papel pintado, pavimentos y suelos vinílicos que pueden cambiar totalmente la estética de un restaurante, negocio o local, ofreciendo un punto más para marcar la diferencia respecto a su competencia sin necesidad de hacer obra.

Detalles para poner en marcha tu negocio con personalidad. / DECOAS

Precisamente en ese afán por disponer de una decoración original que distinga a nuestro negocio, la marca Orac puede convertirse en la aliada perfecta. Se trata de una compañía de referencia de molduras, zócalos y paneles 3D que llevan la decoración a otro nivel. Este tipo de ornamentos contribuyen a crear imagen de marca, y a convertir el servicio que ofreces como empresa en toda una experiencia, una máxima de gran importancia en hoteles, restaurantes o incluso tiendas que invitan a curiosear antes de comprar.

Los paneles 3D de Orac pueden convertirse en el elemento diferenciador de un negocio. / ORAC

Mimo y cuidado hacia el cliente profesional

En Pinturas Rubio todo el mundo puede encontrar lo que necesita para su pequeño (o gran) proyecto de decoración. Si bien el equipo asesora a los clientes particulares para que escojan y utilicen adecuadamente los productos que adquieren, cuando son profesionales la atención adquiere un plus de calidad.

Detalles para poner en marcha tu negocio con personalidad. / VALPAINT

En este sentido, en Pinturas Rubio apuestan por la formación constante: «Las mejores marcas de cada rama vienen a la isla para mostrar nuevos materiales, tendencias, formas de aplicación... para que los profesionales de aquí se inspiren, aprendan y creen conexiones entre ellos y con nuestro equipo, generando un entorno de colaboración e innovación», detallan desde la empresa.

Servicio a domicilio en Ibiza

Papeles pintados, pavimentos y pinturas decorativas que pueden marcar la diferencia en un local o negocio. | TONI ESCOBAR

Por otro lado, para facilitar el transporte de las compras, Pinturas Rubio ofrece servicio a domicilio y un servicio de taquillas 24 horas que permite a los clientes recoger sus pedidos incluso cuando la tienda esté cerrada.

«Este año contamos con interesantes novedades que todavía no podemos avanzar, pero que darán mucho que hablar», avanzan desde Pinturas Rubio. Nuevas iniciativas que, seguro, están pensadas para ayudar a los profesionales y particulares de Ibiza.

Pinturas Rubio - Más información

Teléfono: 971303683