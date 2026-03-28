El periodista de investigación José Antonio Bautista, en Ibiza: «El migrante es el chivo expiatorio perfecto de nuestro tiempo»

El Gobierno central está a punto de poner en marcha el proceso de regularización de aproximadamente medio millón de migrantes que viven en España, un asunto que está siendo objeto de un gran debate político. ¿Qué respondería a los partidos que consideran esta medida «una temeridad» y advierten de que puede generar un efecto llamada?

Lo de temeridad no lo entiendo mucho. Es más, cuando hablo con gente del PP a puerta cerrada, la mayoría están a favor de la regularización, no por una razón de derechos sino por una razón más bien pragmática: Hay sectores del mercado español donde falta mano de obra, esta regularización aumentaría la recaudación y mejoraría un poco la sostenibilidad de las pensiones. Cuando hablan de efecto llamada, y esto no es solo un argumento del PP, también lo es, por ejemplo, del ministro Marlaska, que es del PSOE, el problema que yo veo ahí es que no hay ninguna evidencia que sostenga esto.

¿Puede detenerse más en este último punto?

Los flujos migratorios tienen muchos motores, desde problemas como la inestabilidad o los conflictos armados hasta la situación de bonanza de otros países. En España, lo que la estadística nos dice es que el nivel de atractivo que tiene este destino para gente de otros países depende mucho de la situación del mercado laboral. Por ejemplo, cuando se produjo la crisis de 2008, en el año 2010 y 2011 España tuvo un saldo negativo. Se iba más gente de la que llegaba porque no había trabajo. Lo del efecto llamada se entiende muy fácil en el imaginario y es un argumento que se utiliza muchísimo en el debate político, pero no tiene ningún sustento, no hay ninguna evidencia empírica que refleje que eso ha sucedido en el pasado o que vaya a suceder ahora.

Imagen de archivo de José Antonio Bautista. / Vicent Mari

El PP ataca la regularización, pero cuando gobernó también recurrió a esta medida en varias ocasiones...

Sí. Hasta ahora en España se han llevado a cabo nueve regularizaciones, el PP hizo cinco y el PSOE , cuatro. La más numerosa la llevaron a cabo los socialistas en 2005, con Zapatero de presidente, y estuvo motivada, sobre todo, por el tema de que faltaba mano de obra en un montón de sectores. Pero es paradójico, el PP es el partido que más regularizaciones ha aprobado hasta ahora, sin contar la que hay ahora del PSOE, que empataría el marcador. Lo que pasa es que hay tres del PP, de principios de los años 2000 que se consideran como si fuera una porque se hicieron en el mismo año, pero realmente son tres procesos diferenciados.

¿Y qué razones esgrimían entonces para hacer tres regularizaciones en un año?

No había mucha argumentación entonces porque no era un tema fuerte de debate público, hasta que Zapatero hizo una regularización que fue muy numerosa. En aquel entonces no se le daba tanta importancia o no se tenía tanto miedo de la palabra migrante. Ahora es un término radiactivo, muy polémico, pero antes no era así. Lo que la gente del Ministerio de Interior nos decía o nos dicen ahora cuando echan la mirada atrás es que había razones económicas. Había también un problema con la ley de extranjería porque, por razones de plazos y por el sistema que hay para obtener la residencia en España, se creaban y se siguen creando bolsas de gente en situación irregular y ese es un problema que hay que corregir. Y la forma más rápida y eficiente de corregirlo es precisamente aprobar una regularización extraordinaria.

¿Qué ha pasado para que en los últimos tiempos la palabra migrante se haya convertido en un término radiactivo?

El punto de inflexión yo lo pondría en los años 2010 y 2011, cuando debido a la crisis económica varios gobiernos, entre ellos España y Estados Unidos, reducen su presupuesto de defensa y buena parte de la industria armamentística y de defensa encuentra en el control migratorio un nuevo nicho de mercado. Esta industria está conectada directamente a a personas con una voz muy influyente, a partidos políticos, a medios de comunicación y ahí empieza a nacer la cuestión del extranjero como problema o como amenaza. Entonces se empieza a fomentar mucho la militarización y el refuerzo de los controles fronterizos, dándoles contratos y dinero a estas empresas que habían perdido parte de su negocio. A partir de ahí hay otro momento de inflexión que es la radicalización de algunas partes del mundo conservador. Esto donde lo vemos más claro es en Estados Unidos. Donald Trump, antes de ganar las elecciones, se da la mano con una persona muy polémica que está en la cárcel, Steve Bannon. Este señor entiende que el migrante es el enemigo perfecto, porque da la sensación de que está por todas partes y no puede defenderse con una voz propia única porque es un colectivo muy diverso, al que, además, se le puede señalar con facilidad como si fuera diferente. Ahí no solo entra el miedo al migrante, entran un montón de cosas, xenofobia, racismo, aporofobia, islamofobia, etcétera. En cualquier debate hacen falta dos posturas y en el ámbito político para explicar por qué las cosas fallan o hay problemas viene muy bien tener un chivo expiatorio y el colectivo migrante es el es el chivo expiatorio perfecto. A partir de ahí, el debate se empantana mucho porque quienes defienden la democracia o o respetan mucho la ley cometen algunos errores.

«La migración es algo natural, que se puede gestionar, pero que no se puede parar»

¿Me puede mencionar alguno?

Un error, por ejemplo, es reaccionar a cualquier bulo que tiene que ver con los extranjeros, sin darse cuenta de que lo que están haciendo es amplificar esos bulos. La sociedad democrática europea y los gobiernos, incluso los más moderados y lo partidos de izquierda, empiezan también a tener miedo a perder votos y comienzan a adoptar posturas propias de la derecha y de la extrema derecha a la hora de hablar de migraciones. De hecho, incluso aquí, en el Parlamento español, no es raro ver a a líderes políticos de la izquierda hablando de migrantes ilegales. Todo eso metido en la misma coctelera, sumado a la incertidumbre que hay ahora mismo, la pandemia o las guerras, crean el caldo de cultivo perfecto para que al final acabemos persiguiendo la migración como un problema y no como todo lo contrario. Porque la migración es una cosa natural que siempre ha existido, que se puede gestionar, pero que no se puede parar, que no solo recibe sino que aporta mucho a la economía, a la cultura y a la sociedad.

Al hilo de lo que me comenta, recuerdo que este miércoles dijo esta frase: «El migrante es el cabeza de turco de nuestro tiempo».

Sí, el migrante es el chivo expiatorio perfecto de nuestro tiempo. Es muy fácil culpar a los extranjeros de los problemas que tenemos aquí y, de esa forma, desviar la atención de otras cuestiones como la desigualdad, la precariedad laboral, la corrupción o los problemas que tenemos, por ejemplo, para acceder a la vivienda.

Habló también de la instrumentalización de la migración que hacen determinados países, como Turquía o Marruecos.

Los líderes políticos de Europa se ponen muy nerviosos cuando da la sensación de que está llegando gente por vía irregular, aunque sean cifras totalmente manejables. Hay gobiernos autoritarios o dictaduras, Marruecos es un buen ejemplo y Mauritania y Bielorrusia también, que han entendido que tienen la sartén por el mango porque la cuestión migratoria aquí preocupa mucho y la están aprovechando para sacar rédito propio: para obtener favores diplomáticos, mucho dinero y equipamiento. Esto es una preocupación para los gobiernos europeos hasta el punto de que en Madrid en 2024 hubo una cumbre de la OTAN y en el documento estratégico que se aprobó añadieron, por primera vez en la historia, un nuevo modelo de amenaza híbrida. Me refiero a la instrumentalización de los flujos migratorios, es decir, cómo países con gobiernos autoritarios pueden abrir o cerrar las fronteras y dejar que la gente pase o lo contrario en función de sus propios intereses, precisamente para chantajear a gobiernos democráticos como el nuestro. Si los gobiernos democráticos no cedieran a esas presiones, probablemente esas dictaduras lo tendrían más difícil para sostenerse en el tiempo, pero está pasando todo lo contrario.

La ruta migratoria que conecta Argelia con Balears es ahora una de las más activas en Europa, mientras que la entrada de migración irregular por Canarias va bajando. ¿A qué se debe este cambio de flujos migratorios?

Se debe, por un lado, a que los flujos migratorios funcionan como cualquier río. Puedes cerrarle el paso, pero el agua sigue fluyendo y se va por otro sitio. En 2024 y en 2025, España y la Unión Europea le han prometido mucho dinero, en torno a 500 millones de euros, al gobierno de Mauritania, que es una dictadura, y este gobierno, a cambio, lo que está haciendo es reforzar el control fronterizo, interceptar más cayucos y meter a más migrantes en las cárceles. De hecho, España en octubre abrió en Mauritania dos cárceles de migrantes. Como consecuencia de todo esto, mucha gente que se quiere mover y no tiene forma de hacerlo con todas las de la ley lo que hace es buscar otro sitio por elque fluir y ahora lo están encontrando precisamente a través de Argelia. Este país tradicionalmente no ha entrado en la cuestión del chantaje migratorio, por razones internas, pero da la sensación de que ahora Argelia empieza a jugar también esa baza del chantaje migratorio.

«Si no se gestiona bien la llegada de gente a Balears puede que surjan problemas de xenofobia»

Precisamente esta semana el ministro de Asuntos Exteriores español viajó a Argel y uno de los temas que se trató fue la cooperación antimigratoria.

Vaticino, y a lo mejor me pillo los dedos, que dentro de no mucho, España empezará a entregar dinero y equipamiento a las autoridades argelinas y defenderá un poco mejor los intereses de Argelia en el seno de las negociaciones europeas. Lo hará, precisamente, a cambio de que Argelia recrudezca el control de la gente migrante. La pregunta que me hago es, cuando se cierre la ruta de Argelia hacia Balears y el Levante, ¿por dónde va a ir la gente? No lo sé. Lo que sí sabemos es que esa ruta, sea cual sea, se volverá todavía más peligrosa. De hecho, la de Balears no es nada segura, porque aunque el Mediterráneo es relativamente tranquilo, comparado con el Atlántico, sigue siendo un mar en donde también muere un montón de gente. Las condiciones climáticas no siempre son buenas y las embarcaciones que usa la gente para venir desde Argelia son muy débiles. Todo esto al final se va a traducir en mucho dinero del contribuyente destinado a una dictadura y mucha gente muriendo porque no tiene forma de moverse con seguridad.

Aseguró en la formación que Balears podía acabar convirtiéndose en Canarias. ¿A qué se refería exactamente?

Hay cosas que pueden pasar en Canarias y que podrían ocurrir también en Balears. Al final son dos archipiélagos. A diferencia de Canarias, por suerte, el Estado no está bloqueando a todas las personas que llegan a Balears, en Canarias sí pasó y se generó un problema social superfuerte. Aunque este problema no esté, sí podrían darse otros. Por ejemplo, en Canarias vimos que nació un ecosistema de empresas, fundaciones y asociaciones muy opacas, algunas de ellas controladas por gente de Vox, que han hecho mucho dinero con todo el presupuesto público que se destina a lo que es vigilancia fronteriza, intercepción, acogida de los que llegan y la atención humanitaria. Es bastante plausible que eso ya esté pasando también en Balears. Luego vemos también que en Canarias, como no dejaban al principio que la gente se moviera y y aquello se saturó muy rápido, empezaron a surgir muchos problemas de xenofobia. No sería raro pensar que si no se gestiona bien la llegada de gente a Balears, eso estuviera pasando ya o pasase algún día.