Mar Pacheco, presidenta de Coaateeef: «Queremos dar visibilidad a nuestra profesión»

Asumir la presidencia del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Ibiza y Formentera ha sido para Mar Pacheco Cardona un paso marcado por «el honor» y también por «una enorme responsabilidad». La nueva presidenta del Coaateeef, que asumió el cargo el pasado verano, afronta esta etapa con una idea clara: reforzar el papel del colegio y proyectar una imagen sólida, útil y actual de la profesión.

«Me siento profundamente agradecida por la confianza que mis compañeros y compañeras han depositado en mí para representar a nuestro colegio profesional», señala Pacheco, que asume el cargo con una combinación de ilusión y sentido del deber. «Es un reto que he afrontado con mucha ilusión y con el compromiso de trabajar por la defensa y la visibilidad de nuestra profesión», añade la presidenta, que sitúa entre sus prioridades el fortalecimiento del papel de los aparejadores y arquitectos técnicos en la sociedad y en el sector de la edificación, así como el impulso de iniciativas útiles para los colegiados, la colaboración institucional y la modernización del colegio en Ibiza y Formentera.