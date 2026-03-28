Llama la atención: La batalla que se vivió en el pleno de Sant Josep entre taxista asalariados y con licencia

La batalla dialéctica que se vivió el jueves en el pleno de Sant Josep entre los taxistas con licencia y los asalariados. Los primeros querían que se aprobasen las nuevas fechas de temporada propuestas por el equipo de gobierno y los segundos que se mantuvieran las previstas en el Plan de Actuación, más amplias. El equipo de gobierno tuvo que claudicar ante el voto unánime de toda la oposición, que es mayoría.

Llama la atención

El áspero debate en el pleno de Ibiza a costa del nombramiento del nuevo jefe de la Policía Local, José Luis del Blanco Delgado, que llega desde la Policía Nacional. La oposición preguntó al equipo de gobierno si no había nadie en el cuerpo capacitado para desempeñar ese cargo y reprochó al alcalde que haya habido tres jefes en tres años. El alcalde respondió que, en estos momentos, no hay nadie en el cuerpo que cumpla los requisitos para ser jefe.

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Que menos de un año después de su inauguración, el Ayuntamiento de Sant Antoni reconozca que la obra urbana del artista Okuda San Miguel necesita trabajos de reparación. Esos trabajos tendrán que efectuarse en las próximas semanas, antes de que comience la temporada turística, aunque el Ayuntamiento no ha facilitado cuál será su coste.