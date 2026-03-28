La viral reacción de dos residentes en Ibiza en su primera 'mascletà' en Valencia

Un vídeo protagonizado por dos vascos que residen en Ibiza durante su primera mascletà en Valencia se ha viralizado en Instagram y ya supera las 200.000 visualizaciones. La publicación fue compartida por la usuaria ibicenca @carmelars, también de la isla con el título “POV: invitas a tus amigos de Bilbao a su primera ‘Mascletà’”.

Los protagonistas del vídeo son Ritxar Titado y Sonia Altamira, del restaurante Bai Bai Ibiza, ubicado en el puerto. Las imágenes fueron grabadas el 17 de marzo en la plaza del Ayuntamiento de Valencia por Carmela, del restaurante Can Salinas en Ibiza.

En el vídeo se recoge la reacción de ambos durante el espectáculo pirotécnico, especialmente la de Ritxar Titado, que termina llorando durante la experiencia. La publicación ha tenido una amplia repercusión en redes sociales, donde ha despertado numerosas visualizaciones.