Pornografía, 'influencers', redes sociales y menores: el PSOE aborda en Ibiza la protección de la infancia ante los riesgos de los entornos digitales

El PSOE celebró este sábado en el Teatro España de Santa Eulària la jornada de debate y reflexión 'Entornos digitales e infancia: cómo protegemos la democracia y a los menores en la era digital', un encuentro centrado en la necesidad de reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes frente a los riesgos de internet y las redes sociales.

Durante la jornada se puso sobre la mesa un dato preocupante: casi la mitad de los menores de 17 años se ha enfrentado a situaciones de riesgo en entornos digitales, una realidad que refleja la creciente inquietud social por el efecto que las plataformas digitales tienen sobre la infancia y la adolescencia.

Una preocupación creciente por la exposición de los menores

La diputada ibicenca del PSOE en el Congreso y ponente de la Ley Orgánica para la protección de los menores en los entornos digitales, Milena Herrera, advierte de la situación actual que atraviesan los menores en internet. "Estamos en un momento muy complicado en el que nuestra infancia se está socializando y aprendiendo en entornos donde no existen normas pautadas, donde no hay responsabilidad por parte de los creadores de contenido ni de las plataformas que ponen estos contenidos a su alcance", señala.

Jornada de 'entornos digitales e infancia' en Santa Eularia / Federació Socialista d'Eivissa

Herrera alerta además de las consecuencias que esta exposición puede tener a edades muy tempranas. Según explica, muchos menores están accediendo a contenidos violentos, discursos de odio o pornografía violenta, lo que, a su juicio, "les está creando una imagen de la sociedad que no corresponde con los valores y la normalidad que debería tener su educación".

En este contexto, la diputada defiende la importancia de abrir un debate amplio con los distintos sectores implicados y recalca que desde el PSOE se quiere "provocar esta conversación entre la comunidad educativa, las familias, el sector sanitario y los expertos" para definir tanto el rumbo de las medidas legislativas como las herramientas que necesitan las familias y las personas preocupadas por esta problemática.

Un proyecto de ley para reforzar la protección en internet

Herrera recuerda también que el Congreso ya cuenta con un proyecto de ley elaborado por el Gobierno de España para regular esta situación. A las puertas del inicio de la negociación entre los grupos políticos, subraya que ahora es el momento de escuchar propuestas y preocupaciones para lograr "la mejor normativa posible".

El proyecto legislativo, señala, contempla medidas para limitar el acceso de los menores a contenidos perjudiciales en internet, reforzar los sistemas de verificación de edad y elevar hasta los 16 años la edad mínima para abrir cuentas en redes sociales. Asimismo, prevé que plataformas y fabricantes de dispositivos incorporen sistemas de protección y control parental, además de reforzar la prevención y persecución de delitos digitales contra menores.

Expertos y representantes sociales participan en el debate

La jornada comenzó con las intervenciones del catedrático de Psiquiatría de la Universitat de les Illes Balears (UIB) Miquel Roca Bennasar, la criminóloga y técnica de Internacional de la Associació d’Altes Capacitats i Talents d’Eivissa i Formentera (Actef), Nerea Fernández, y la doctora de la UIB y secretaria de Universidad del PSIB-PSOE, Margalida Frontera.

Posteriormente, el encuentro abordó la necesidad de dar respuestas colectivas al odio digital en una mesa moderada por el docente y diputado socialista en el Parlament balear Àlex Pitaluga. En ella participaron Ana Torres, presidenta de la Federació d'Associacions de Famílies (FAPA) d'Eivissa; María Isabel Reyes, representante de la Assemblea 0-3; Andreu Grimalt, director de la Xarxa per a la Inclusió Social de les Illes Balears, y el diputado en el Parlament balear y secretario de Derechos Sociales del PSIB-PSOE, Omar Lamin.

El acto concluyó con la intervención del secretario general de la Federació Socialista d’Eivissa (FSE), Vicent Roselló, quien cerró la jornada reiterando el compromiso del PSOE con la necesidad de dotar a las familias y al conjunto de la sociedad de herramientas efectivas para proteger a la infancia frente a los riesgos del mundo digital.