Ibiza se planta contra el cambio de horario: "Solo sirve para molestar"

El horario de verano comenzará en España en la madrugada del sábado 28 de marzo al domingo 29, cuando a las 02 horas los relojes se adelanten a las 03, un cambio cuestionado desde hace años pero que la Comisión Europea acaba de renovar automáticamente hasta 2031. El debate vuelve a encender las redes sociales. Los lectores de Diario de Ibiza lo tienen claro: la medida genera más molestias que beneficios. Entre el deseo de mantener el horario de verano y la reivindicación histórica de volver al huso horario que realmente corresponde a las Baleares, la opinión pública muestra un cansancio evidente.

El mito del ahorro energético

Uno de los argumentos más repetidos es la duda sobre si realmente existe un ahorro en la factura eléctrica. Lectores como Ana e Inés señalan que el consumo simplemente se desplaza: "La luz que no se gasta por la mañana se gasta por la tarde", afirma Ana, mientras que Inés apunta que, hoy en día, los edificios mantienen la iluminación encendida independientemente de la luz natural.

El impacto biológico es otra de las grandes preocupaciones. Paqui Mangas destaca lo difícil que resulta la adaptación, un sentimiento que Jo refuerza poniendo como ejemplo a los más vulnerables: "Los bebés pedirán comer y dormir según sus hábitos, no por el horario del reloj". Por su parte, Francisco resume el sentimiento de muchos con una queja universal: "Es una hora menos para dormir".

La política del meridiano

El debate técnico también tiene peso. Varios lectores, como José Carlos, Miguel y Alberto, recuerdan que España vive en un desfase horario desde que Franco decidió adoptar la hora de Alemania. Reclaman volver al meridiano de Greenwich (el mismo que el de Londres o Canarias). "Es de locos estar tres horas desfasados", comenta José Carlos, mientras que Miquel e Iñaki insisten en que lo imprescindible es recuperar la hora oficial que corresponde por posición geográfica.

¿Horario de verano o de invierno?

Aunque hay consenso en que el cambio debe parar, no lo hay tanto en qué horario mantener. Mientras Jorge y Margarita abogan por dejar fijo el horario de verano para disfrutar de más horas de sol, otros como Darío prefieren el horario actual de invierno. La opinión de Miguel parece resumir el sentir general de una población agotada de repetir el mismo debate dos veces al año: "Hay que dejar de dar la brasa y poner el horario que corresponde por meridiano y punto".