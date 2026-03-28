Ibiza pide mejoras en el nuevo servicio de autobús, que aún no ha empezado a funcionar: la tramitación ha durado tantos años que las necesidades han cambiado

El Ayuntamiento de Ibiza y el Consell de Ibiza analizarán el nuevo servicio de autobús de la ciudad, que entrará en funcionamiento este miércoles 1 de abril, con el objetivo de adaptarlo a las necesidades actuales del municipio. Según han informado desde el Consistorio en un comunicado, ambas administraciones propondrán mejoras al servicio planteado por el anterior equipo de gobierno municipal para ajustarlo a la situación actual de la ciudad.

La nueva concesión de autobuses de la ciudad de Ibiza supondrá, según defiende el Consell, una renovación importante del sistema de transporte en la isla, con mejoras en la flota, la digitalización del servicio y la reorganización de las rutas. El Ayuntamiento señala que se trata de un cambio sustancial para el municipio y que será necesario analizarlo y ajustarlo para evaluar su funcionamiento y contribuir a su adaptación progresiva a las necesidades actuales de la ciudad.

Desde el Ayuntamiento se ha trabajado previamente en la evaluación de las líneas previstas, especialmente en aquellas que afectan al núcleo urbano de Ibiza. Este estudio ha permitido a los técnicos municipales identificar aspectos susceptibles de mejora en la configuración del servicio dentro de la ciudad, que ya han sido trasladados al Consell de Ibiza para su valoración.

El Ayuntamiento de Ibiza y el Consell trabajarán en una comisión de seguimiento en la que se irá evaluando el funcionamiento real de las líneas una vez estén operativas para ajustarlas, si fuera necesario, a las necesidades de la ciudad. Tanto para la administración insular como para el Consistorio, resulta fundamental contribuir a la mejora continua estudiando el servicio una vez esté en activo.

"Las necesidades de movilidad del municipio han variado a lo largo de los años de tramitación"

“Desde el Ayuntamiento estamos trabajando, de manera coordinada, junto al Consell para ir evaluando el nuevo servicio y favorecer su adaptación progresiva a las necesidades de la ciudad. El diseño de la movilidad que se solicitaba en el concurso de esta concesión no fue elaborado por los equipos actuales del Consell y del Ayuntamiento de Ibiza y las necesidades de movilidad de este municipio han variado a lo largo de los años que ha durado su tramitación”, ha declarado Rubén Sousa, concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Ibiza.

Desde el Consistorio se ha detectado que las necesidades transmitidas al Consell por el anterior equipo de gobierno municipal no responden a las necesidades actuales de la ciudad, por lo que considera que la implantación de la nueva red es una oportunidad para avanzar en la mejora del transporte público. Además, anima a la ciudadanía a informarse sobre las nuevas líneas, recorridos y horarios y a utilizar el servicio desde su puesta en marcha.

El Ayuntamiento reafirma su compromiso con un transporte público “eficiente, accesible y sostenible” y señala que continuará trabajando en colaboración con el Consell de Ibiza para garantizar una red que dé respuesta a las necesidades de residentes y visitantes, ajustada a las necesidades de la ciudad.