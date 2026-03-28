Las Ibiza Cheers de Davinia van Praag renuncian a la semifinal de 'Got talent'

Las Ibiza Cheers de la escuela de danza de Davinia van Praag renuncian a la semifinal de 'Got Talent' después de deslumbrar al jurado del programa de las noches de los sábados de Tele5. En el pequeño vídeo que resume la actuación de las bailarinas ibicencas de DVP dance academy en las audiciones del certamen se puede ver el impacto que causaron en el jurado.

Las Ibiza Cheers llegan al escenario como exhalación, agitando sus pompones y casi atropellando al presentador del concurso de talentos, Santi Millán, que no puede más que exclamar: "¡Cuidado! ¡Que vienen más!". "Han dejado huella", comentan, muy orgullosos desde la academia, que ha compartido algunos momentos de la actuación. El grupo, formado por un total de 33 alumnas, se presentó ante el jurado con "una propuesta innovadora, enérgica y poco habitual en este tipo de formatos: una espectacular coreografía de cheerleading".

"El equipo presentó una pieza que combinó acrobacias, sincronización y una gran carga de expresión artística. Esta disciplina, que mezcla técnica, fuerza y trabajo en equipo, supuso una apuesta arriesgada y novedosa que no dejó indiferente ni al jurado ni al público presente", comentan desde la academia, que continúa: "Desde el primer momento, Ibiza Cheers consiguió captar la atención con una puesta en escena dinámica y cuidada al detalle. La actuación destacó no solo por su dificultad técnica, sino también por la conexión del grupo, la energía transmitida y la originalidad de la propuesta dentro del programa".

Las reacciones del jurado: ojos tapados, sin habla y exclamaciones

De hecho, en las imágenes del avance que ha emitido Mediaset se pueden ver algunas reacciones de parte del jurado. El humorista Carlos Latre apenas puede pronunciar palabra mientras contempla, ojiplático, el espectáculo. La actriz e influencer Paula Echevarría no hace más que llevarse las manos a la cabeza e, incluso, se tapa los ojos a la vista de algunas de las acrobacias aéreas. La más expresiva es, sin duda, Lorena Castell, que no deja de jalearlas y de exclamar: "¡Qué chulada!", "¡Madre mía!"... "¡Las caras! ¡Las caras!", grita la show woman al ver las expresiones que ponen las pequeñas, a las que imita.

"El paso por 'Got Talent' ha sido, sin duda, una experiencia inolvidable para todos los integrantes, quienes han tenido la oportunidad de mostrar el resultado de meses de esfuerzo, disciplina y pasión por el baile y el deporte", indica la responsable de la academia, que señala: "El resultado no pudo ser más positivo: la actuación fue todo un éxito". Eso sí, mantiene el misterio sobre si el equipo consiguió los tres "sí" del jurado para pasar a las semifinales. "Esta experiencia marca un antes y un después en la trayectoria del equipo, que continúa trabajando con ilusión para seguir creciendo y llevando su arte a nuevos escenarios", concluye.

Este no es el último reto al que se enfrenta el equipo, que "tiene la vista puesta en el futuro". El próximo 5 de julio viajarán a Los Ángeles (Estados Unidos) para participar en el Mundial, lo que les permitirá mostrar su talento "en una de las competiciones más importantes a nivel internacional".