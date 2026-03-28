Bruno di Mare, mánager de djs compara Ibiza con Tomorrowland: "Si lo haces bien aquí, puedes escalar muchísimo"

Ibiza sigue teniendo un peso enorme en la industria de la música electrónica, y así lo ha defendido en redes sociales Bruno di Mare, mánager de djs y creador de contenido sobre este sector, en un vídeo en el que compara lo que le puede aportar a un artista pinchar en la isla o hacerlo en un gran festival como Tomorrowland. Con un formato de preguntas y respuestas, Di Mare va repasando varios aspectos clave para cualquier dj: la exposición, el dinero, los contactos, la conexión con el público, la autoridad dentro del sector y las oportunidades de construir una carrera a largo plazo.

En una de las primeras cuestiones, reconoce que Tomorrowland da más exposición. También considera que tocar allí aporta una gran dosis de prestigio y autoridad, hasta el punto de que incluirlo en el currículum de un artista "es oro puro". Pero más allá de esa visibilidad, la mayoría de sus respuestas apuntan a Ibiza.

A la hora de hablar de dinero, explica que si un dj no es headliner probablemente gane poco en ambos casos, aunque aun así se queda con Ibiza. También asegura que la isla es mejor para hacer contactos, porque en un festival gigante como Tomorrowland "eres uno más", mientras que en Ibiza el entorno permite relacionarse más y mejor con gente del sector.

Ibiza, más rentables para djs

Otro de los puntos en los que pone a la isla por delante es la conexión con el público. Según comenta, en los grandes festivales esa cercanía se pierde más fácilmente, mientras que en Ibiza el artista puede generar una relación más directa con la gente y construir mejor su identidad.

Cuando la pregunta va más allá del momento puntual y se centra en la carrera de fondo, Bruno di Mare también lo tiene claro y cuenta que para construir una trayectoria a largo plazo, prefiere Ibiza. La ve como una opción más estable y cree que, con el tiempo, incluso puede resultar más rentable para muchos artistas.

De hecho, remata el vídeo con una idea muy clara: aunque Tomorrowland puede darte muchas cosas, si lo haces bien en Ibiza puedes escalar hasta donde quieras. El vídeo forma parte del contenido que suele compartir Di Mare en sus redes, donde habla de cómo funciona realmente la industria de los djs y de la música electrónica.