Gran hermano en Ibiza: 119 cámaras para "triplicar la vigilancia en las calles de Sant Antoni"

El Ayuntamiento de Sant Antoni reforzará este verano su dispositivo de seguridad con una ampliación del sistema de videovigilancia que elevará hasta 119 el número de cámaras instaladas en el municipio. Según explicó la concejala de Seguridad Ciudadana, Neus Mateu, este incremento permitirá «triplicar la vigilancia en la vía pública», de forma que la Policía Local y la Guardia Civil contarán con más información para desarrollar su trabajo.

El alcalde, Marcos Serra, señaló, además, que esta actuación es solo «una pequeña parte de todo lo que se hará en cámaras de seguridad» y avanzó que el Consistorio completará el proyecto «en los próximos meses». Serra destacó también la utilidad que ya han demostrado estos dispositivos en distintas ocasiones, especialmente mediante el reconocimiento de matrículas y otros servicios de apoyo a la vigilancia.

La ampliación de cámaras forma parte de una inversión más amplia del Ayuntamiento de Sant Antoni en materia de seguridad de cara a la próxima temporada turística. En ese mismo contexto, el Consistorio ha presentado cuatro nuevas incorporaciones al cuerpo de Agentes de Intrusismo y Convivencia (AIC), que pasará a estar formado por ocho personas.