Estos son los ganadores del Concurs de Bullit de Peix de Ibiza

El Concurs de Bullit de Peix, celebrado en el marco de la II Jornada Marinera en la plaça des Martell del puerto y organizado por la Cofradía de Pescadores, el Ayuntamiento de Ibiza y el Consell, ya tiene a sus tres ganadores. El primer premio se lo ha llevado Tot Especi, con 350 euros en producto local. El segundo ha sido para Pescados Vicente y Maria, que ha recibido 200 euros en producto local también. El tercer y último puesto en el podio fue para Bullit de 3 Generació, con 100 euros en producto local.

En el concurso de este año han participado un total de 13 equipos que han mostrado tanto sus recetas familiares como otras formas más originales de hacer bullit de peix. El festejo empezó a las once y se ha alargado hasta primera hora de la tarde, con el plato estrella, arrós a banda, cafè caleta y otras comidas y bebidas tradicionales de la isla, además de actividades para los niños y exhibición de ball pagès.

El equipo Bullit de 3 Generació durante el certamen en la plaza del Martillo. / Vicent Marí

Tercera generación de cocineras

El tercer puesto se lo ha llevado el equipo de María y Laia, formado por ellas, las nietas, junto a sus abuelos y sus padres. Homenajearon la receta de la abuela, "pasada de generación en generación", comenta Laia. Llevaban divertidos gorros con forma de pez e incluso se hicieron sus propios delantales en los que se leía: "3Gen" para las niñas, "2Gen" para los adultos y "1Gen" para la tercera edad.

Su bullit, como el de otros, lleva rascassa, morena, gall, aranya... Era la primera vez que participaban en el certamen, pero creían que iban a ganar con su receta, puesto que incluía un ingrediente menos tradicional y, por supuesto, secreto. Además, contaban con un grito de guerra: "Esto sí que es... ¡un bullit de peix!", gritó el padre, causándoles bochorno a María y Laia, que rápidamente volvieron a ayudar a la abuela.