ESPECIAL CONSTRUCCIÓN Y REFORMAS 2026
Excavaciones A. Sáez del terreno a la obra: la pasión que mueve cada proyecto
La historia de A. Sáez muestra cómo la experiencia, la constancia y la implicación total con cada cliente son la base de un trabajo cercano, seguro y de calidad en excavaciones y construcción
Detrás de Excavaciones A. Sáez S.L. no hay una gran estructura ni una inversión millonaria. Hay algo mucho más potente: trabajo, constancia y muchas ganas de hacer las cosas bien.
Alonso Sáez empezó con tan solo 16 años, subido a una máquina, aprendiendo el oficio desde abajo. Sin atajos, paso a paso, acumulando experiencia en todo tipo de obras. Con los años, esa formación práctica se convirtió en su sello: conocimiento real que no se encuentra en los libros. Siempre inquieto, con ganas de avanzar y de gestionar proyectos propios, dio el salto en 2020, en plena pandemia, cuando muchos frenaban… él decidió arrancar su empresa.
Un año después, en 2021, se une Cristina Baixauli, aportando la parte de organización y gestión. Dos perfiles distintos, pero con la misma filosofía: implicación total y cero medias tintas. Así nació Excavaciones A. Sáez S.L., desde cero y sin ayudas externas.
Proyectos en Ibiza para continuar evolucionando
Desde entonces, cada proyecto ha sido un paso más. Viviendas unifamiliares, edificaciones complejas y terrenos complicados son parte de su día a día. Cada obra es distinta: la presencia de roca, el nivel freático o la consistencia del terreno obliga a adaptar la maquinaria y la forma de ejecutar cada excavación. Para el equipo de A. Sáez, lo importante no son solo las máquinas ni los números, sino cómo se trabaja: «Somos una empresa cercana, de tú a tú. Estamos en la obra, no solo en la oficina. Nos subimos a la máquina o al camión para sacar el trabajo adelante», detalla Cristina Baixauli.
La planificación es clave. El estudio geotécnico previo permite anticipar problemas, evitar sobrecostes y retrasos, y garantizar la seguridad de la obra y del personal. Cada excavación bien hecha es la base de un proyecto de construcción sólido y duradero.
Maquinaria variada para adaptarse a cada necesidad
La empresa dispone de maquinaria variada para adaptarse a cada proyecto en Ibiza: desde equipos robustos con más de 20 años de uso hasta modelos de última generación, incluidos híbridos. De hecho, fueron los primeros en Ibiza en incorporar la Komatsu HB215LC híbrida, combinando eficiencia, comodidad y respeto por el medio ambiente. «Las máquinas modernas son más técnicas, pero las antiguas destacan por su resistencia y sencillez, siendo igualmente fiables en terreno exigente», matiza Cristina.
La seguridad es un pilar: uso de equipos de protección individual, formación continua, señalización adecuada y control exhaustivo de la maquinaria. Además, la empresa cuida el entorno y gestiona correctamente los residuos, cumpliendo con la normativa vigente y minimizando el impacto ambiental.
Alonso y su equipo combinan dedicación, comunicación clara y acompañamiento al cliente en todo momento. Cada obra se aborda como si fuera propia, buscando soluciones y adaptándose a las particularidades de cada terreno. «Antes de iniciar cualquier excavación, es fundamental conocer bien el terreno y prever aspectos como el canon de vertedero, para evitar sorpresas, paralizaciones o sobrecostes inesperados», matizan desde esta empresa de Ibiza. Su enfoque cercano y profesional es, al final, lo que marca la diferencia en cada proyecto.
Excavaciones A. Sáez S.L. - Más información:
Teléfono: 650392179
