OFERTA MARZO
El álbum
Escolares del colegio Can Bonet visitan el Ayuntamiento de Sant Antoni
Los alumnos de 5º de Primaria del CC Can Bonet visitaron ayer el Ayuntamiento de Sant Antoni. El alcalde, Marcos Serra, y los concejales Jorge Nacher, Miguel Tur y Eva Prats recibieron en el salón de plenos a los escolares, que tuvieron la oportunidad de plantear sus dudas al equipo de gobierno, así como proponer ideas y mejoras para el municipio.
- Insólito desahucio de una vivienda en ibiza: obligado a desalojar su 'casita de madera
- Denuncian un presunto acoso a tres menores en un club deportivo de Ibiza
- Muere un trabajador autónomo en Ibiza al caer desde al menos 12 metros mientras podaba un árbol
- Una trabajadora de Ibiza se enfrenta a una sanción de 20.000 euros por vivir en una autocaravana
- Los mayoristas de Ibiza se preparan ante un posible desabastecimiento: 'Los almacenes están dispuestos para un acopio importante
- Arranca el 'cambio radical' en el servicio de autobuses de Ibiza: un centenar de vehículos ecológicos y 400 trabajadores lo harán posible
- José Balsa cruza de Ibiza a Formentera en eFoil y se encuentra con una manta oceánica: así es el vídeo que arrasa en redes
- Paralizan las obras de reforma de un chiringuito en un parque natural de Ibiza por carecer de licencia urbanística