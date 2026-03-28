Escolares del colegio Can Bonet visitan el Ayuntamiento de Sant Antoni

Los alumnos de 5º de Primaria del CC Can Bonet visitaron ayer el Ayuntamiento de Sant Antoni. El alcalde, Marcos Serra, y los concejales Jorge Nacher, Miguel Tur y Eva Prats recibieron en el salón de plenos a los escolares, que tuvieron la oportunidad de plantear sus dudas al equipo de gobierno, así como proponer ideas y mejoras para el municipio.