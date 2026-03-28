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Escolares del colegio Can Bonet visitan el Ayuntamiento de Sant Antoni

Escolares del colegio Can Bonet visitan el Ayuntamiento de Sant Antoni | ASA

Escolares del colegio Can Bonet visitan el Ayuntamiento de Sant Antoni | ASA

Redacción Ibiza

Los alumnos de 5º de Primaria del CC Can Bonet visitaron ayer el Ayuntamiento de Sant Antoni. El alcalde, Marcos Serra, y los concejales Jorge Nacher, Miguel Tur y Eva Prats recibieron en el salón de plenos a los escolares, que tuvieron la oportunidad de plantear sus dudas al equipo de gobierno, así como proponer ideas y mejoras para el municipio.

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