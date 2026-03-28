Epidemias, ratas, serpientes y sequía, las amenazas del enclave más verde de Ibiza

Desde mediados de los años 90 los propietarios de la comunidad de regantes de es Broll de Buscastell son testigos de las sequías que reducen el caudal de agua que les llega. Según explican, esto no afecta tanto al qué cultivar como al cómo: «Crecer crece igual, pero hay más epidemias», afirma José Bonet Costa, presidente de la asociación de vecinos de la zona.

Bonet explica que, a día de hoy, en estos terrenos se siguen cultivando tomates, patatas, cebollas o lechugas. Algunos también optan por frutas como las sandías o las naranjas. Sean unos u otros, Bonet insiste: «Siembras y siempre salen problemas. Tienes que ir fumigando y cuidando con sistemas ecológicos, cuando antes sembrabas y no había más dificultades: tenías que sembrar, regar y cosechar».

En cuanto a la expansión de las serpientes, Bonet señala que en esta zona también están acostumbrados a verlas. No afectan a los cultivos pero ponen trampas para capturarlas cuando empiecen a salir. Además de por las capturas, notan su presencia porque ahora apenas hay roedores: «Hace al menos un año que no he visto ratones pequeños», anuncia Bonet. Del mismo modo, lamenta que hace ya tiempo que cada vez encuentra menos lagartijas autóctonas, las principales víctimas de las serpientes.