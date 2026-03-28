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El empresario inmobiliario alemán Uwe Reppegather, en libertad tras ser detenido en Ibiza

Se sospecha que apartó bienes por valor de millones de euros antes de declararse en concurso de acreedores personal en 2023

Uwe Reppegather fue detenido (imagen de archivo)

Uwe Reppegather fue detenido (imagen de archivo) / Marcus Brandt/dpa

Patrick Schirmer Sastre

Palma

El empresario inmobiliario alemán Uwe Reppegather ha quedado en libertad sin medidas cautelares por decisión del juzgado de instrucción competente en Madrid, tras su detención en Ibiza, isla vecina de Mallorca. Así lo ha publicado Mallorca Zeitung, que lo ha confirmado a través de fuentes judiciales.

Sobre la detención ya habían informado previamente, entre otros medios, la WDR y el Westdeutsche Zeitung. Según esas informaciones, el arresto se produjo el lunes 23 de marzo en la finca privada de su familia, situada en el municipio de Santa Eulària. Sobre el empresario, de 61 años, pesaba una orden de detención relacionada con su insolvencia personal.

De forma paralela a la detención, se llevaron a cabo registros domiciliarios en varias ciudades alemanas. También hubo investigadores actuando en Mallorca y en otros países europeos. Otra persona fue arrestada en relación con la investigación. Además, se incautaron numerosos objetos de valor, entre ellos dinero en efectivo, obras de arte, relojes y un coche deportivo de lujo.

De qué tratan las investigaciones

Reppegather, que también trabajó en el sector inmobiliario en Palma y está representado por la abogada penalista Maria Barbancho, se declaró en insolvencia personal en 2023, después de que los negocios de su empresa Centrum entraran en dificultades. El empresario habría respondido personalmente por muchos proyectos, acumulando así deudas por valor de 1.600 millones de euros. El procedimiento concluyó ya el año pasado. Según estas informaciones, los acreedores solo recuperaron el 0,72 % de sus reclamaciones.

Noticias relacionadas y más

La investigación contra Reppegather continúa porque, presuntamente, antes de declararse insolvente transfirió importantes activos a otras personas de su entorno personal. La villa de Ibiza en la que fue detenido, valorada en varios millones de euros, pasó, por ejemplo, a nombre de su esposa. Además, los investigadores albergan dudas sobre si, al presentar la solicitud de insolvencia, se facilitó información correcta sobre la totalidad de su patrimonio.

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