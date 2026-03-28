Bernat Burgaya, arqueólogo: "En la Ibiza púnica y fenicia había mucha picaresca y se hacían imitaciones de objetos de Egipto"

Este viernes 27 se inauguró la exposición temporal 'Oxirrinco: Treinta años de la misión arqueológica de la UB en Egipto', organizada por el Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera de Puig des Molins. El acto de apertura corrió a cargo de Irene Riudavets, arqueóloga menorquina que lleva desde el 2010 haciendo trabajo en el equipo, y Bernat Burgaya, arqueólogo mallorquín que se dedica a la restauración y conservación en el proyecto desde el 2005.

"Oxirrinco ahora es un yacimiento, pero antes era una ciudad que se fundó en la época faraónica, que tuvo su punto álgido durante la época grecorromana. El nombre Oxirrinco se lo dio un pez que estaba relacionado con la ciudad", explica Riudavets. "Era un enclave muy importante porque conectaba el Nilo con los oasis que se crean en el desierto. Era una ciudad muy próspera, tuvo mucho interés en la época romana y, finalmente, en la época cristiana", añade la arqueóloga: "Con la llegada del mundo islámico, la necrópolis se abandona y se traslada un poco más allá, aunque aún hay asentamientos a día de hoy".

La exposición hace referencia "sobre todo a los inicios de la misión catalana, que ahora ya hace 34 años que empezó", recuerda Burgaya: "Josep Padró era profesor de la Universitat de Barcelona (UB) y fue el que inició las tareas de excavación en 1992". El arqueólogo explica que la exposición, que se inauguró hace ya cuatro años en Barcelona, "rinde homenaje a la Universitat" y desde el equipo de Baleares la aprovechan "para explicar este trabajo en las islas". En esta se pueden ver carteles explicativos "que hacen no solo el recorrido histórico de la excavación, sino también de toda la historia del yacimiento y del asentamiento", comenta Riudavets: "Nos dijeron que aquí había amuletos y otros objetos que provienen de Egipto y se ha hecho una colaboración con eso también".

La ligazón entre Ibiza y Egipto

"Este último punto [de las Baleares], Ibiza, nos hacía especial ilusión, por las conexiones ibicencas con Egipto", señala Riudavets. "Ibiza tuvo especial ligazón a través de, primero, los fenicios y, después, los púnicos", comenta la arqueóloga: "Es a partir de todo el comercio que se establece en el Mediterráneo que aparecen aquí objetos que provienen de Egipto".

En Ibiza "incluso se hacían imitaciones de cosas egipcias", asegura Burgaya: "Aquí hay toda una picaresca de no solo comerciar con cosas egipcias, sino que también de imitarlas". Explica que "probablemente gracias a los púnicos se recibía mucho material como el bronce, el cobre, materias primas que después se utilizaban, y muchas veces venían de la Península Ibérica gracias al comercio público". Riudavets señala que Ibiza "era una autopista de todo este movimiento en el Mediterráneo, un punto muy importante".

"A nosotros como investigadores nos interesa mucho el contexto para poder explicar una pieza, encontrar una figurita y conocer cómo es posible que haya llegado hasta ahí", expone Riudavets. "Un pequeño descubrimiento puede crear muchísimas conexiones con todo el Mediterráneo", añade Burgaya.

Qué hace la UB allí

"La gestión de la excavación la lleva la UB a través del organismo interno Institut de Pròxim Orient Antic (IPOA). A partir de allí, la UB tiene la concesión de la parte de la necrópolis de la ciudad", explica Burgaya: "Nosotros tenemos una zona bien acotada de 1 kilómetro por 1 kilómetro que no nos acabaremos", ríen ambos.

"El equipo lo formamos personas de toda la Península y otros investigadores de todo el mundo", sostiene el arqueólogo. "Las campañas suelen durar un mes, mes y medio, estuvimos de enero a febrero este año", describe Riudavets sobre el trabajo que hacen en la excavación. Burgaya añade, pero, que a veces hacen campañas específicas: "Ha habido momentos donde ha hecho falta arreglar alguna cosa de arquitectura y han ido los arquitectos solamente para eso".

"La investigación la hacemos allí porque por ley no se puede traer nada físico, ningún tipo de material de lo que sería la intervención arqueológica de la excavación", mantiene Riudavets: "Lo que hacemos es excavar, investigar, después laboratorio y recogemos toda la información posible con fotografías, documentación, todo lo que de tiempo a recoger en ese marco de tiempo".

"Salen muchas cosas de Egipto", afirma Riudavets. La inauguración del nuevo museo egipcio "es muy importante", señala Burgaya: "Se está haciendo mucha propaganda a nivel internacional de lo que es el trabajo ahora en Egipto, es inalcanzable", remarca nuevamente sobre todo lo que se puede encontrar en el país. "Excavar en Oxirrinco para nosotros es un lujo, pero también una auténtica locura", dice el arqueólogo: "Cuesta mucho entender la envergadura de lo que estás excavando". Riudavets explica: "Las primeras veces que llegas a Egipto te quedas sorprendido, es difícil de explicar la sensación de inmensidad que tienes delante y haces lo que puedes".

El trato con los locales

El arqueólogo comenta que "trabajar en un país fuera de tu entorno, de tu hábitat natural, es un poco difícil", añade sobre sus experiencias en el país extranjero: "Encima, donde estamos, la antigua Oxirrinco es ahora un pueblo que se llama El-Bahnasa, no es una capital y los recursos son muy limitados". Agradecen el hecho que la UB hace ya 20 años construyera una casa allí que es donde se alojan en los meses de excavación.

Además, llevan ya tantos años de misión que los locales ya no los consideran ni extranjeros: "Nos consideran parte del pueblo y eso es muy bonito", asegura Burgaya. "En estos años, hemos trabajado con los padres, los hijos y los nietos, con lo cual hay una estima personal, cada vez que muere alguien en el pueblo, nos lo comunican", ejemplifica el mallorquín.

"Más allá de la investigación arqueológica es muy interesante la parte humana", dice Burgaya. "No es solo el equipo de especialistas que hacemos nuestro trabajo, es que tenemos trabajadores que son del pueblo y que repiten cada año", expresa Riudavets, que continúa: "Además, hay palabras que nos enseñamos mutuamente, en nuestros respectivos idiomas". Burgaya ejemplifica: "Llegas ahí y los locales te dicen menjarella".