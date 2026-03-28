¿Quieres mejorar la eficiencia de tu casa o comunidad de vecinos en Ibiza? Así evoluciona el sector en la isla

La sostenibilidad se ha convertido en uno de los ejes de la edificación actual: es un pilar esencial en la forma de proyectar, construir y rehabilitar edificios. La presidenta del Col·legi Oficial d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació d’Ibiza i Formentera (Coaateeef), Mar Pacheco, explica que la construcción ya no se entiende solo desde un punto de vista técnico o funcional, sino también por su impacto ambiental, energético y social.

En la actualidad, los profesionales prestan mayor atención a la eficiencia energética, al uso responsable de los recursos, a la elección de materiales adecuados y a la reducción de residuos en obra. Todo ello con el objetivo de construir edificios más eficientes, con menor consumo energético y una mejor calidad para quienes los habitan.

En Ibiza y Formentera, este planteamiento sostenible adquiere especial importancia por las características propias del territorio. En las islas, siempre con recursos limitados, resulta esencial optimizar el uso de la energía y del agua y construir con criterios de integración y respeto al territorio. En este contexto, priman soluciones como el diseño bioclimático, las energías renovables, la mejora del aislamiento y otros sistemas constructivos orientados a reducir el impacto ambiental y mejorar el confort de las viviendas.

Rehabilitación energética de edificios ya existentes en Ibiza

La rehabilitación energética del parque edificatorio existente es uno de los objetivos actuales del sector. En las Pitiusas, como ocurre en muchos otros territorios nacionales, muchas viviendas fueron construidas en una época en la que las exigencias en materia energética eran mucho menores que las actuales, por lo que «existe un amplio margen de mejora», según Mar Pacheco. Actuaciones como reforzar el aislamiento, sustituir carpinterías, renovar los sistemas de climatización o incorporar energías renovables permiten reducir el consumo y elevar el nivel de confort en los hogares.

Según señala Pacheco, en los últimos años se ha producido un avance en la concienciación tanto entre los profesionales como entre los ciudadanos, aunque asegura que todavía queda un largo camino por andar. «Cada vez más propietarios perciben que la rehabilitación energética no solo tiene beneficios ambientales, sino que también supone un ahorro económico a medio y largo plazo», afirma.

¿Cómo hacer más eficiente la comunidad de vecinos?

En el caso de las comunidades de vecinos, los profesionales aconsejan una serie de medidas:

Actuar sobre la envolvente del edificio .

. Mejorar el aislamiento en fachadas y cubiertas es una de las intervenciones más eficaces, especialmente en inmuebles antiguos con pérdidas importantes de energía que obligan a gastos innecesarios de climatización.

es una de las intervenciones más eficaces, especialmente en inmuebles antiguos con pérdidas importantes de energía que obligan a gastos innecesarios de climatización. Sustituir las ventanas antiguas por otras con mejores prestaciones de aislamiento térmico y acústico, una acción que ayuda a mantener una temperatura interior más estable y reduce la necesidad de aire acondicionado o calefacción en las estancias de la vivienda.

La instalación de sistemas de energía renovables como placas fotovoltaicas es una opción ideal para ahorrar energía en comunidades de vecinos. | SHUTTERSTOCK

La modernización de las instalaciones comunes , como la iluminación en zonas comunitarias mediante tecnología LED y sistemas de detección de presencia, es otra de las acciones recomendadas por la presidenta del Coaateeef..

, como la iluminación en zonas comunitarias mediante tecnología LED y sistemas de detección de presencia, es otra de las acciones recomendadas por la presidenta del Coaateeef.. La instalación de energías renovables, especialmente paneles solares fotovoltaicos o térmicos en cubiertas.

Antes de abordar cualquier actuación, la presidenta insiste en la importancia de «realizar un diagnóstico energético previo» del edificio para identificar qué intervenciones son las más adecuadas en cada caso.

Sin ayudas disponibles en la actualidad

Según la presidenta del Coaateeef, actualmente no existen convocatorias activas para rebajar el gasto en rehabilitación energética, aunque sí las hubo en etapas anteriores. Entre ellas, las impulsadas por el Govern balear para financiar actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas y edificios, así como otra línea destinada a la elaboración del Libro del Edificio Existente, una herramienta pensada para planificar futuras intervenciones de rehabilitación.

Pacheco recuerda que estas ayudas contribuyeron a impulsar este tipo de actuaciones y facilitaron que propietarios y comunidades pudieran acceder a asesoramiento técnico y administrativo durante la tramitación de sus proyectos. A falta de nuevas convocatorias, el sector permanece pendiente de posibles futuras líneas de financiación.

Mayor concienciación social y profesional en eficiencia energética

La evolución de la normativa y una mayor concienciación social también han empujado la formación de los profesionales en eficiencia energética y construcción circular. Pacheco considera que se ha avanzado mucho en los últimos años, aunque recalca que se trata de un ámbito en constante transformación y que la formación continua sigue siendo imprescindible para adaptarse a los nuevos retos del sector.

En esa línea, la presidenta de Coaateeef destaca: «Los colegios profesionales, las universidades, así como las administraciones tienen un papel clave para seguir impulsando la actualización de conocimientos y facilitar que los profesionales puedan adaptarse a los nuevos retos del sector. Desde el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE), se apuesta para que los colegios profesionales sean agentes esenciales de la transformación digital, la formación continua y la garantía deontológica». También menciona iniciativas como el programa UPRO, vinculado a Generación D, que está orientado a reforzar las competencias digitales de los profesionales colegiados.