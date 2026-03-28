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De la crisis del alquiler al mural de Okuda: la semana en Ibiza en minuto y medio

Vivienda, tribunales, derribos y Okuda: Ibiza en minuto y medio

Vivienda, tribunales, derribos y Okuda: Ibiza en minuto y medio

Sergio G. Cañizares

Sergio G. Cañizares

Laura M. Expósito

Ibiza

La crisis de la vivienda sigue marcando la actualidad de Ibiza. Esta semana, el encarecimiento de los alquileres ha vuelto a evidenciar las dificultades para residir en la isla, mientras las administraciones anuncian nuevas medidas, como la inversión para construir viviendas destinadas a agentes de Policía Nacional y Guardia Civil.

En paralelo, la semana deja también otros asuntos destacados: la negativa judicial a rebajar la pensión de un menor solicitada por un padre con elevado patrimonio, el inicio del desmontaje del conocido ‘puerto encubierto’ de sa Punta y el avance hacia la desaparición del esqueleto inacabado de Cala d’en Serra, una de las estampas más controvertidas del paisaje ibicenco.

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Además, Vila mantendrá el recorrido del Santo Entierro por Dalt Vila, aunque con limitaciones en uno de sus tramos, y Sant Antoni tendrá que invertir de nuevo en el mural de Okuda apenas un año después de su inauguración. Una semana que deja en evidencia los problemas de acceso a la vivienda, los cambios en el paisaje urbano y nuevas polémicas sobre la gestión pública.

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