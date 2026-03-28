A la busca del mejor 'bullit de peix' de Ibiza: una receta que se hereda "de generación en generación"

"¡Voy a desmontar la mesa!", amenaza la madre de María y Laia del grupo Bullit de 3 Generació mientras tritura ajos para elaborar el allioli casero que le dio el primer premio del Concurso de Allioli en Sant Antoni, ingrediente clave del plato principal que se cuece este sábado en el puerto de Ibiza. A primera hora, en el Concurs de Bullit de Peix organizado por la Cofradía de Pescadores, el Ayuntamiento de Ibiza y el Consell, los golpes del mortero se escuchan por encima del jaleo.

La fiesta empieza mucho antes de llegar los comensales, con actividades para niños, los grupos alborotando y encendiendo los fuegos y una colla de ball pagès que, con trajes de trabajo, bailan para aquellos que ya se encuentran en la plaza del Martillo. Un total de 13 equipos participan del certamen y, al final, el primer premio se lo lleva Tot Especi, que recibe 350 euros en producto local. El segundo es para Pescados Vicente y Maria que se lleva 200 euros, y el tercer y último puesto en el podio es para Bullit de 3 Generació. María, Laia y su familia se llevan 100 euros en producto local.

El equipo de Bullit de 3 Generació durante el certamen en la plaza del Martillo. / Vicent Marí

Grupos familiares

El grupo de María y Laia lo forman ellas, que son las nietas, junto con sus abuelos y sus padres y homenajean la receta de la abuela, "pasada de generación en generación", comenta Laia. Llevan divertidos gorros con forma de pez e incluso se han hecho sus propios delantales en los que se lee "3Gen" en los de las niñas, "2Gen" en el de los padres y "1Gen" en los de los veteranos de la familia. Su bullit, como el de otros lleva rascassa, morena, gall, aranya... Es la primera vez que participan en el certamen, pero aseguran que van a ganar con su receta, que incluye un ingrediente menos tradicional, por supuesto, secreto. Además, cuentan con un grito de guerra: "Esto sí que es... ¡un bullit de peix!", grita el padre, causándoles bochorno a María y Laia, que vuelven a ayudar a la abuela. "¡Te vas a cargar la mesa!", le dice María a su madre, reafirmando sus palabras.

A su izquierda, más cerca del mar se encuentra el grupo Sorells i Serrans, representados por Inés y José. "El grupo se llama así porque es el nombre de nuestro barco", explica Inés. Son pescadores y llevan el pescado a la cofradía, además de traer producto propio en el día de hoy. "Llevamos pescado de temporada: morena, rascassess, serrans, vaques... lo que pedían en la inscripción", comenta José. "La picada es un secreto de sumario del abuelo de Can Piset", explica Inés, que cocina la receta de su suegro: "Estaba entre las tres personas que inventaron el cafè caleta", asegura, y explica que han traído una buena cantidad de esta elaboración para el concurso. Se muestra orgullosa: "Ganamos el año pasado, venimos a defender el puesto". Eso sí, reconoce que la competición este año "está más reñida, hay más grupos y más competencia", por lo que no se relajan.

El equipo Sorells i Serrans cocinando el 'bullit de peix'. / Vicent Marí

Receta de pescadores

Nicolás Vallespir, del grupo Es Sonats de Sant Antoni explica que el bullit de peix "nació en una barca", con pescados como "rascasses, rojes, corbes, fragates, rates, pagells... pescados pobres", sintetiza, que son los que han traído hoy para su plato. La receta familiar también tiene su origen "en un barco": "Antes lo que se hacía es que se cogía un paquete de fideos, de arroz, y también se incluía", explica Vallespir. "Haremos la receta más antigua y tradicional", asegura antes de exagerar: "Debo ser la persona que más bullit de peix ha cocinado de toda la isla". Una afirmación que provoca la risa de quienes le oyen. "No, pero lo he cocinado cada día durante diez años, además, sé que podemos ganar gracias al ingrediente secreto", indica. Un ingrediente que sus compañeros le obligan a esconder y no revelar.

El equipo Bullit de Penjats mostrando los pescados que incluyeron en su 'bullit'. / Vicent Marí

Pep el cocinero de Bullit de Penjats explica que su colla la conforman "amigos, parejas, familia...", y que tienen "muchas ganas de pasarlo bien y lo que surja". Desde el grupo le avisan "hay que remover", esperando a que el cocinero lo haga. "Haremos un bullit decente, lo de ganar viene de regalo", explica el joven. "Somos de familia de pescadores y la receta es familiar. No es un plato muy sofisticado, pero el pescado es bueno", asevera, humilde: "Antes era un plato de supervivencia y es lo que queremos trasladar hoy con peces como aranya, rata, morralla, moll, verderol, gallet, roncador y corba".

De la Cofradía de Pescadores de Vila traen también rascassa, rata, gall, variades, roja... el "pescado que se ha encontrado", mantiene Vicent Torres, representante del grupo. Diferencia su bullit de lo que se puede encontrar en los restaurantes, en los que los pescados comerciales "son más grandes, con espinas más fáciles de separar". En este sentido, los que traen hoy, de "receta de pesca y lo que se cocina en los barcos", quieren que sirvan "para que la gente conozca no solo lo que hay en los restaurantes, sino la receta más tradicional". El cocinero lleva desde el 1991 cocinando bullit: "Al final, uno aprende lo que le enseña la experiencia, porque a veces hay que cocinar lo que se ha cogido en el día".

Vicent Torres de la Cofradía de Pescadores empezando a cocinar su 'bullit'. / Vicent Marí

Mertxe, del grupo Ben Bullits, explica que son compañeros: "Venimos a competir y a ganar", señala, entusiasta. La receta también es "de especies no comerciales", y la colla de pescadores y familiares. Matiza sobre la organización interna: "Yo soy la que manda, el que cocina es mi marido".