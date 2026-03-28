Bárbara Munar, dietista de Ibiza, explica cómo romper el bucle de las dietas en la menopausia

La dietista ibicenca Bárbara Munar ofreció este viernes una charla en el Club Diario de Ibiza ante un público expectante. En la charla abordó su trabajo como especialista en menopausia, recordó: "La mayoría de mujeres que tenemos más de 40 años hemos hecho dieta toda la vida y cuando llegamos a esta etapa se trata de romper con el bucle de las dietas insatisfactorias".

Sus recomendaciones para dichas mujeres, aunque valdrían para cualquier persona, incluyen: "Comer más proteínas de calidad para crear músculo, para proteger los huesos y mejorar el sistema inmunitario; comer más grasas para ayudar a sintetizar hormonas y reducir el riesgo cardiovascular, que aumenta con la menopausia y es la principal causa de muerte de la mujer", en este sentido, añade que "hay que comer más frutas y verduras: cuanta menos fibra, más inflamación y más posibilidades de desarrollar enfermedades y, por tanto, aumentar el riesgo de muerte", explicó Munar.

La alimentación mediterránea

Puso en valor la dieta mediterránea, y por extensión la alimentación ibicenca, basada en "una forma de comer totalmente basada en alimentos saludables y que deberían de estar incluidos en cualquier nutrición que haga una mujer madura: hay verduras, frutas, carnes blancas y rojas, frutos secos como las almendras, todo lo que come tradicionalmente alguien de aquí entra dentro de los buenos hábitos para la menopausia y puede acabar en una longevidad saludable", asegura.