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La alerta amarilla se cierne sobre un Domingo de Ramos con "aire polar" en Ibiza y Formentera

La Aemet lanza un aviso por fuertes vientos y fenómenos costeros en las Pitiusas

La Borriquita en la procesión de Domingo de Ramos delante de la catedral de Ibiza.

La Borriquita en la procesión de Domingo de Ramos delante de la catedral de Ibiza. / Toni Escobar

Redacción Ibiza

Ibiza

Se avecina otra alerta amarilla para Ibiza y Formentera este domingo día 29 de marzo, Domingo de Ramos. Tras un primer aviso para Mallorca y Menorca por meteorología adversa, el servicio de Emergencias 112 de Baleares advierte a las Pitiusas por fuertes vientos y fenómenos costeros, basándose en las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorlogía (Aemet) en Baleares. La Aemet informa de que el cambio de tiempo se debe a "una irrupción de aire polar" que afectará a las islas durante el domingo y que dejará un temporal de viento, oleaje y precipitaciones.

La web de la Aemet muestra, este sábado por la tarde, un 85% de probabilidad de precipitaciones de doce de la noche a 6 de la mañana, además de una temperatura media de . La probabilidad aumenta al 100% de 6 de la mañana a doce del mediodía, según la Aemet, con un aumento de las temperaturas a 13º. El mercurio se mantendrá estable en 13º de doce del mediodía a 6 de la tarde, cuando bajará la probabilidad de precipitaciones a un 35%. De 6 de la tarde a doce de la noche, bajará hasta un 5% la probabilidad de lluvias.

El aviso por fenómenos costeros y vientos se mantiene en amarillo a lo largo del día, con viento del norte de unos 40 nudos durante la madrugada y el mediodía y una bajada a unos 25 nudos durante la tarde y la noche.

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Piden, asimismo, precaución a la población.

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