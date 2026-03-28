La alerta amarilla se cierne sobre un Domingo de Ramos con "aire polar" en Ibiza y Formentera

Se avecina otra alerta amarilla para Ibiza y Formentera este domingo día 29 de marzo, Domingo de Ramos. Tras un primer aviso para Mallorca y Menorca por meteorología adversa, el servicio de Emergencias 112 de Baleares advierte a las Pitiusas por fuertes vientos y fenómenos costeros, basándose en las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorlogía (Aemet) en Baleares. La Aemet informa de que el cambio de tiempo se debe a "una irrupción de aire polar" que afectará a las islas durante el domingo y que dejará un temporal de viento, oleaje y precipitaciones.

La web de la Aemet muestra, este sábado por la tarde, un 85% de probabilidad de precipitaciones de doce de la noche a 6 de la mañana, además de una temperatura media de 7º. La probabilidad aumenta al 100% de 6 de la mañana a doce del mediodía, según la Aemet, con un aumento de las temperaturas a 13º. El mercurio se mantendrá estable en 13º de doce del mediodía a 6 de la tarde, cuando bajará la probabilidad de precipitaciones a un 35%. De 6 de la tarde a doce de la noche, bajará hasta un 5% la probabilidad de lluvias.

El aviso por fenómenos costeros y vientos se mantiene en amarillo a lo largo del día, con viento del norte de unos 40 nudos durante la madrugada y el mediodía y una bajada a unos 25 nudos durante la tarde y la noche.

Piden, asimismo, precaución a la población.