Más de 2.000 euros recaudados para apoyar a niños con enfermedades graves en Ibiza y Formentera

Ibiza vuelve a demostrar este sábado la fuerza de su comunidad solidaria con la celebración de Hike to Give, una caminata benéfica de 10 kilómetros organizada por Ibiza Hike Station y BOHO, que consigue recaudar más de 2.000 euros a beneficio de Proyecto Juntos.

La cantidad obtenida se destinará íntegramente a esta fundación, que desde 2016 trabaja en apoyo de niños de Ibiza y Formentera que padecen enfermedades graves, así como de sus familias. A través de su labor diaria en el Hospital Can Misses, Proyecto Juntos ofrece acompañamiento emocional, actividades, apoyo logístico y ayuda financiera, especialmente en aquellos casos en los que los tratamientos deben realizarse fuera de las islas. Además cabe destacar que lo destinado será motivo para que los demas puedan participar y eventos como estes, puedan ser de suma importancia para quien lo mire.

Ibiza Hike Station y Boho Ibiza refuerzan su apuesta por transformar la Ibiza

Más allá de la recaudación económica, esta iniciativa consolida una forma de entender el bienestar en Ibiza en la que naturaleza, energía y compromiso social convergen en una misma experiencia. Con acciones como esta, Ibiza Hike Station y Boho Ibiza refuerzan su apuesta por transformar la isla en un espacio donde caminar, sentir y ayudar formen parte del mismo propósito.

Por otra parte, el evento reune a decenas de participantes en una experiencia de tres horas en la que se combinaron naturaleza, música y conciencia. La caminata estuvo acompañada por el sonido en directo de Camilo Franco y concluye con una sesión de breathwork guiada por SOMA Breath, reforzando el vínculo entre bienestar y solidaridad. Además, la iniciativa cuenta con el apoyo de La Vanda Casa de Playa y Coffee Beats, Hike to Give convierte una simple ruta en un movimiento colectivo con impacto real en la isla. "Cuando la comunidad se une con intención, el impacto es real. Hoy no solo caminamos, dimos", afirma Manuel Ehrensperger, fundador de Ibiza Hike Station.