Vuelos directos desde Ibiza a París y Ámsterdam con estas dos compañías

Las aerolíneas Air France y KLM han incrementado un 4% su oferta esta temporada de verano en el mercado español, hasta los 696 vuelos semanales desde y hacia doce aeropuertos españoles. Air France reanuda sus vuelos estacionales desde Ibiza a París-CDG, mientras que KLM retoma también su ruta de verano entre la isla y Ámsterdam, según han informado en un comunicado

Además, los aeropuertos de Palma, Alicante, Asturias, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Santiago de Compostela, Sevilla, Tenerife Sur y Valencia contarán con conexiones a París-Charles de Gaulle y Ámsterdam-Schiphol. Entre las novedades más destacadas, KLM inaugura dos nuevas rutas directas desde Asturias (a partir del 29 de marzo) y Santiago de Compostela (a partir del 30 de mayo) hacia Ámsterdam-Schiphol, operadas por su filial KLM Cityhopper.

En Asturias, se utilizarán aviones Embraer 190 con capacidad para 100 pasajeros, con dos frecuencias semanales en cada sentido (sábados y domingos), que se incrementarán a vuelos diarios durante la temporada alta (del 4 de julio al 30 de agosto).

En Santiago de Compostela, la operativa será con Embraer 190 o Embraer 175 (88 pasajeros), también con dos vuelos semanales en cada sentido (sábados y domingos), pasando a vuelos diarios del 4 de julio al 30 de agosto. Otra novedad, es la mejora de la operativa de Air France en Sevilla, que contará con un vuelo diario en 'night stop' (escala que dura más de 24 horas), frente a tres semanales del verano pasado.

Además, la oferta de Air France y KLM se complementa con la de su socia Delta Air Lines que repetirá este verano sus vuelos directos desde Madrid y Barcelona a Nueva York-JFK y Atlanta, además de la ruta entre Barcelona y Boston.