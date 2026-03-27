Marcos Serra acusa al Gobierno de no construir vivienda en Ibiza para la Guardia Civil en los terrenos cedidos por los ayuntamientos

El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, tiene muy claro que una de las grandes carencias a la hora de planificar la seguridad del municipio es la falta de efectivos de Guardia Civil. Por ello este viernes por la mañana arremetió contra el Gobierno central por la falta de vivienda para agentes de este cuerpo en Ibiza: "Lo que no puede ser es que haya terrenos disponibles para crear vivienda para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que el Estado no ejecute esas edificaciones".

El primer edil añadió en el acto de presentación de dos nuevos vehículos municipales que es consciente de que la razón de que "no haya más personal aquí" es la ausencia de lugares de residencia asequibles para los agentes. Así, recalcó que los diferentes ayuntamientos de la isla "han puesto la solución encima de la mesa", pero que es el Ejecutivo nacional el que "no hace su trabajo". Por lo tanto, argumentó que es "irresponsable" que los dispositivos municipales no puedan contar con esta colaboración por una "falta de gestión" del Gobierno central.

Más trabajo para la Policía Local

Esta falta de personal afecta a los servicios que debe prestar la Policía Local de Sant Antoni, que tiene que acudir a emergencias que no entran dentro de sus funciones, según Serra. "Muchas de las llamadas que van a la Guardia Civil se derivan a la Policía Local y, al final, tiene que acudir a temas de seguridad ciudadana y delitos que no le corresponden", lamentó.

El alcalde recordó que el cuerpo de seguridad local solo debe ocuparse de hacer cumplir "ordenanzas municipales y vigilar el tráfico urbano". "Lo que no debería hacer la Policía Local es el trabajo que no le toca", argumentó.

También insistió en que estos desajustes en las tareas de las que se encargan estas dos fuerzas de seguridad no se deben a una falta de entendimiento entre ellas: "Hay muy buenas relaciones con la Guardia Civil". La concejala de Seguridad Ciudadana de Sant Antoni, Neus Mateu, se mostró de acuerdo y recordó que el Grupo de Reserva de Seguridad (GRS) de la Guardia Civil "hizo muchos buenos dispositivos con colaboración municipal". Sin embargo, reprochó que tenía que haber "más presencia" en las calles de Sant Antoni.

Más dotación a la Policía Local

Esta falta de personal obliga al Ayuntamiento a tomar distintas medidas como la reciente ampliación de la plantilla de la Policía Local de 59 a 69 efectivos en febrero. Serra indicó que uno de los motivos de estas contrataciones es que la Guardia Civil "llegue a todo". Además, lamentó que sus reivindicaciones a la Junta de Local de Seguridad de una mayor presencia de la Guardia Civil queden sin responder: "Se van más agentes y es complicado mantener la seguridad".

Neus Mateu defendió la labor del Consistorio en este apartado. De esta manera, anunció que otros territorios se interesan por conocer cómo funcionan las "figuras y herramientas" que el Ayuntamiento ha puesto en marcha para "mejorar la seguridad".

Más reivindicaciones

Sin embargo, no piensa en dejar de proponer más medidas para ofrecer una mejor protección a los residentes y turistas del municipio. Por eso dejó claras sus intenciones de trasladar "una vez más" al delegado del Gobierno la "necesidad imperiosa" de que destinen más agentes de la Guardia Civil.

"Cada verano lo pedimos y este, con más razón todavía", recalcó. Mateu se mantiene a la explectativa de los resultados de la reunión con la Junta Local de Seguridad y, con las cifras en la mano, el Ayuntamiento decidirá "las medidas que tenga que tomar".