Vivienda
Pánico al final del contrato del alquiler en Ibiza: más de 112.000 personas en Baleares se enfrentan a esta situación en los próximos dos años
El nuevo real decreto de vivienda permite prorrogar solo por dos años los contratos de alquiler que finalicen antes de 2027, incluyendo una limitación del 2% en la actualización de la renta
EFE
Baleares se sitúa entre las comunidades con mayor número de personas afectadas por el vencimiento de contratos de alquiler en los próximos dos años. En concreto, 112.484 personas residentes en el archipiélago residen en viviendas con contratos de arrendamiento que finalizan en 2026 o en 2027, según los datos recopilados por la Secretaría General de Consumo.
La cifra coloca a Baleares en el sexto lugar del país por volumen de afectados, solo por detrás de Madrid, Cataluña, Andalucía, Canarias y Castilla y León. En un contexto de fuerte presión sobre el mercado de la vivienda en las islas, donde el acceso al alquiler se ha convertido en uno de los principales problemas sociales y económicos, estos datos reflejan el alcance que puede tener el fin de miles de contratos en los próximos meses.
A nivel nacional, los datos apuntan a 2.687.392 personas afectadas por la finalización de sus contratos de alquiler entre 2026 y 2027. Madrid encabeza la clasificación con 623.142 personas afectadas, seguida de Cataluña, con 474.814, y Andalucía, con 360.040. Tras ellas aparecen Canarias, con 268.053 afectados, Castilla y León, con 145.430, y Baleares, con 112.484.
La información se ha elaborado a partir del Panel de Hogares que desarrolla la Agencia Tributaria en colaboración con el INE y el Instituto de Estudios Fiscales. En total, se estima que 1.037.603 contratos de alquiler vencen en esos dos años. Madrid concentra el mayor número, con 224.961 contratos, seguida de Cataluña, con 177.833, y Andalucía, con 144.016.
Este escenario coincide con la entrada en vigor del nuevo real decreto de vivienda, aprobado el pasado fin de semana, que permite prorrogar durante dos años los contratos de arrendamiento de vivienda habitual cuya finalización esté prevista antes del 31 de diciembre de 2027. En la práctica, la medida afecta a todos los contratos que expiren entre el 22 de marzo y esa fecha límite.
Además, la norma establece una limitación extraordinaria del 2% en la actualización anual de la renta, aunque en los casos en que el arrendador no sea un "gran tenedor", esa actualización deberá pactarse entre las partes.
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