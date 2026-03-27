El tiempo en Ibiza y Formentera hasta el Jueves Santo: alerta amarilla por mala mar

La previsión del tiempo en Ibiza y Formentera hasta el Jueves Santo, 2 de abril, es variable, con días de cielos despejados, algunos intervalos nubosos y lluvias previstas para el domingo, según la previsión de la Agencia estatal de Meteorología (Aemet). El viernes 27 y el sábado 28 de marzo, se prevé un clima suave, con temperaturas entre los 8°C y 16°C, y una probabilidad de precipitación mínima.

Sin embargo, la Aemet ha activado la alerta amarilla para este sábado desde las 6 hasta las 23.59 horas por rachas de viento de 50 a 60 km/h (fuerza 7) que podrían superar los 80 km/h y olas de tres a cuatro metros.

Para el 29 de marzo, Domingo de Ramos, se espera un aumento de la inestabilidad, con una probabilidad de lluvia del 70%, temperaturas que oscilarán entre los 7°C y 16°C y vientos moderados de hasta 35 km/h. La Aemet mantiene el aviso amarillo por fenómenos costeros, que se extenderá desde las 6 hasta las 23.59 horas.

El lunes 30 de marzo, la probabilidad de lluvia será del 35%, con temperaturas entre 8°C y 17°C, y vientos algo más suaves que el domingo. Para el martes 31 de marzo, el miércoles 1 de abril y el jueves 2 de abril las condiciones meteorológicas se estabilizarán, con cielos parcialmente nublados, temperaturas agradables de 10°C a 18°C y un bajo riesgo de precipitaciones.