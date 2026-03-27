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Suspendida la primera jornada de la huelga de 'handling' que amenaza la Semana Santa en el aeropuerto de Ibiza

Los paros, convocados por CCOO, UGT y USO, se realizarán en tres franjas horarias diarias en los 12 aeropuertos donde opera la compañía a partir del 30 de marzo

Aeropuerto de Ibiza.

Aeropuerto de Ibiza. / Toni Escobar

Europa Press

Ibiza

Los trabajadores de tierra de Groundforce iniciarán una huelga indefinida a partir del próximo lunes 30 de marzo, una convocatoria que afectará a 12 aeropuertos españoles, entre ellos el de Ibiza y el de Mallorca.

Los sindicatos CCOO, UGT y USO han convocado estos paros después de aplazar tres días el inicio previsto inicialmente. La huelga se desarrollará cada día en tres franjas horarias: de 5 a 7 horas, de 11 a 17 horas y de 22 a la medianoche.

La protesta afectará a los servicios de handling o asistencia en tierra que Groundforce presta en los aeropuertos de Barcelona, Madrid, Alicante, Valencia, Palma, Ibiza, Málaga, Las Palmas, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y Bilbao.

Según los sindicatos, la convocatoria responde al supuesto incumplimiento por parte de la dirección de la empresa de los compromisos salariales recogidos en el convenio colectivo. Las organizaciones sindicales denuncian que la compañía realiza una interpretación unilateral de varios artículos del convenio, lo que, a su juicio, está provocando una pérdida de poder adquisitivo entre la plantilla.

Actualización salarial

CCOO sostiene además que la empresa aplica una interpretación restrictiva del artículo 96 para dejar sin efecto lo recogido en el artículo 94, que contempla la actualización salarial conforme a la inflación acumulada desde 2022.

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El sindicato también acusa a la dirección de haber introducido recortes en las subidas salariales pactadas para determinados grupos profesionales, una medida que, asegura, incumple el convenio colectivo vigente y genera desigualdades dentro de la plantilla.

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