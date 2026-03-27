Intento de asesinato en Ibiza: sobrevive a once puñaladas mientras dormía en Sant Antoni

Un hombre de 41 años ha sobrevivido tras recibir once puñaladas en el tórax mientras dormía en su vivienda de Sant Antoni, en un suceso ocurrido durante la madrugada del pasado viernes en la calle Retir, en la zona de es Pouet.

Por estos hechos, la Guardia Civil ha detenido a dos hombres de 26 y 48 años como presuntos autores de un delito de asesinato en grado de tentativa. Según la investigación, uno de ellos ejecutó el ataque, mientras que el otro había facilitado su entrada en la casa y actuado como inductor.

La agresión se produjo sobre las cuatro de la madrugada en un domicilio en el que convivían cuatro hombres, entre ellos la víctima. De acuerdo con las indagaciones, el atacante accedió a la vivienda armado con un cuchillo, se dirigió directamente a la habitación del hombre de 41 años y le asestó once cuchilladas mientras dormía, antes de abandonar el lugar.

Tras recibirse el aviso, hasta la vivienda se desplazaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Sant Antoni. La víctima fue atendida en el lugar de los hechos y trasladada posteriormente al hospital. En las inmediaciones del domicilio, agentes de la Policía Local localizaron a un hombre que llevaba un cuchillo en el bolsillo y cuya actitud, junto a algunos comentarios realizados en ese momento, despertó sospechas. Por ello, fue retenido y entregado a la Guardia Civil.

La investigación quedó en manos del equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ibiza, que logró determinar también la supuesta implicación de otro de los residentes en la vivienda. Según los investigadores, este hombre habría facilitado la entrada al agresor y no intervino durante el ataque.

El precio de un asesinato por 2.000 euros

La investigación apunta además a que entre la víctima y el presunto asesino existían discrepancias personales previas. Los agentes averiguaron que este último habría manifestado en varias ocasiones que podía encargar su muerte por 2.000 euros. Según la versión recabada por los investigadores, el presunto autor material confirmó haber recibido esa oferta económica para llevar a cabo la agresión.

Ambos detenidos, de nacionalidad extranjera, han sido arrestados como presuntos responsables de un delito de asesinato en grado de tentativa: uno como supuesto autor material del apuñalamiento y el otro como presunto inductor.