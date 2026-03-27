Sant Antoni refuerza su seguridad con dos vehículos y cuatro agentes de intrusismo y convivencia

El Ayuntamiento de Sant Antoni continúa con sus preparativos en materia de seguridad para el próximo verano con cuatro incorporaciones al cuerpo de Agentes de Intrusismo y Convivencia (AIC). El alcalde, Marcos Serra, aclaró en el acto de presentación de estos efectivos que la entidad pasará a estar compuesta por ocho personas esta temporada turística.

Sin embargo, la plantilla no está ni mucho menos cerrada. Así, la concejala de Seguridad Ciudadana, Neus Mateu, señaló que algunos de los efectivos de este cuerpo «ya están trabajando» en otros oficios, por lo que no prevé que estén disponibles para los meses de la temporada turística. Por ello, la representante municipal anunció que el departamento abrirá próximamente una convocatoria para encontrar más personal.

Mateu también anunció que este cuerpo dedicado a ayudar a la Policía Local, «con la presencia y a recordar normativa», necesita más personal administrativo por la gran carga de trabajo a la que tiene que hacer frente. Detalló que, en estos instantes, los AIC dan trabajo a «dos auxiliares administrativos, un bedel y un informático».

Nuevos vehículos

La otra gran novedad del acto fueron los dos nuevos vehículos híbridos con los que contará este departamento a partir de ahora. La concejala indicó que se trata de coches «sostenibles y eléctricos» y valoró que se tratase de vehículos SUV (Vehículo Deportivo Utilitario por sus siglas en inglés) para que los agentes puedan desplazarse «por todos los caminos y todos los pueblos».

Así, destacó las aplicaciones que pueden tener a la hora de detectar fiestas ilegales o alojamientos turísticos irregulares fuera del núcleo de Sant Antoni. Por lo tanto, Mateu aseguró que el municipio estará en mejores condiciones para coordinar las directrices en materia de lucha contra el intrusismo que marca el Consell de Eivissa.

Por otra parte, la concejala anunció que el programa de seguridad privada llamado Intermitent seguirá adelante este verano después de las pruebas iniciadas durante la pasada temporada turística. En este sentido, desveló que estará compuesto de tres patrullas que se desplazarán «desde el passeig de ses Fonts hasta el West» y otra «por la zona del Ibiza Rocks hasta el bulevar» de la calle Vara de Rey.

Más cámaras de seguridad

Otro punto de la mayor inversión en seguridad del Ayuntamiento es la ampliación del número de cámaras, que llegarán hasta 119, según explicó Mateu. La concejala apuntó que este aumento implicará «triplicar la vigilancia en la vía pública», con lo que la Policía Local y la Guardia Civil dispondrán de más información para realizar su trabajo.

Serra agregó que se trata de «una pequeña parte de todo lo que se hará en cámaras de seguridad» y que el Consistorio terminará de ejecutar todo el proyecto «en los próximos meses». El alcalde elogió el «tan buen trabajo» que estos dispositivos han prestado en diversas ocasiones mediante el «reconocimiento de matrículas y [la prestación de] otros servicios».

La procedencia de los fondos

El alcalde de Sant Antoni afirmó que los fondos utilizados en estas operaciones provenían de una dotación del Govern balear de 3,4 millones de euros, y de otra del Consell de Eivissa, que aportó 660.000 euros. Neus Mateu, la concejala de Seguridad Ciudadana, precisó que la transferencia autonómica pertenece a una partida de tres años que acabará en 2027 y que a lo largo de este año saldrá la siguiente convocatoria para poder acceder a una cantidad similar.

La ayuda del Govern procede de la recaudación del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) y es una contribución para implementar el decreto de turismo de excesos, por lo que solo se puede dedicar «a seguridad e inspección», en palabras de la concejala. Por su parte, la dotación insular forma parte de los programas para la lucha contra el intrusismo.

Por lo que respecta a las nuevas cámaras de seguridad, la inversión alcanza los 656.000 euros. De ellos, Mateu informó de que 300.000 euros procedieron del ITS, otros 300.000 fueron una aportación de los fondos Next Generation de la Unión Europea y el resto fueron cubiertos con capital municipal.