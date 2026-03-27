Sant Antoni contra el 'gas de la risa': quiere atemorizar a los turistas de Ibiza con los efectos de esta sustancia

La lucha contra el consumo y la venta de óxido nitroso, también conocido como 'gas de la risa' lleva años como una de las principales preocupaciones del Ayuntamiento de Sant Antoni. Para tratar de dar un paso más, la nueva medida del Consistorio será la de concienciar a los turistas sobre los perjuicios que supone esta sustancia y organizará una campaña de información.

La concejala de Seguridad Ciudadana, Neus Mateu, indicó en un encuentro con los medios de comunicación que esta iniciativa será "muy fuerte" e incluirá repartir folletos y elaborar un vídeo. La idea será explicar a los posibles compradores que el Consistorio "va a denunciar" el tráfico de esta sustancia y hacerles entender "que afecta a la salud".

"Accidentes y problemas muy graves"

Mateu añadió que esta iniciativa transmitirá que han habido "accidentes y problemas muy graves" debido al consumo de óxido nitroso. También detalló que la campaña hará llegar a los turistas un resumen de "la normativa" municipal con apartados como la obligación de ir con camiseta en lugares públicos.

Según indicó, "todos los hoteles" tendrán estos folletos con la idea de repartirlos "a todos los turistas". Además, el Ayuntamiento reforzará la difusión de esta iniciativa con ayuda del consulado de Reino Unido en Ibiza para que la "transmita a sus ciudadanos". La concejala destacó que la institución extranjera está "muy preocupada" por el asunto y que desea "ayudar y colaborar" con la transmisión de esta normativa.