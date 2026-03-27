Sa Blanca Dona reina en Eivissàpiens 2026: la gran fiesta del saber hace temblar Can Ventosa

La gran final de Eivissàpiens 2026 empezó mucho antes de que sonara la primera pregunta. Fuera ya se respiraba ese ambiente de fiesta que solo provoca una cita así: bombos, cornetas, campanas y gritos de ánimo animaban la espera de los alumnos y acompañantes. Entre el bullicio sobresalía una mujer vestida con traje típico, parecía resumir en una sola imagen el espíritu de la jornada. Y sobre él, la gran batalla. No una cualquiera, sino la única que quizá merece siempre la pena: la del saber.

Can Ventosa convertido en un pequeño coliseo del conocimiento pitiuso. Sonó la música de 'Where My Rosemary Goes' y los finalistas entraron, algunos con las mochilas a la espalda, un olor a lápiz. Los ojos brillaban, los tambores marcaban el pulso y los oídos casi estallaban, pero de alegría.

Final de Eivissàpiens / Vicent Mari

La primera etapa constó de imágenes y símbolos de Ibiza: llaüts, trajes tradicionales, una máquina de coser, fotografías antiguas. Mientras los primeros grupos tomaban posiciones sobre el escenario para una prueba de cinco minutos, el público asistió también a una de las intervenciones más delicadas de la mañana: la demostración textil de Edu Sánchez repasó la historia de las telas, el significado de los colores y la forma en que aquellas mujeres cosían a mano mucho antes de la revolución industrial.

La primera gran sacudida de la clasificación la dio Sa Blanca Dona, que se impuso en ese arranque y empezó a dejar claro que había venido a por el título. Luego subieron los siguientes grupos al ritmo de 'Kiss' y la tensión cambió de forma con una de las pruebas más vistosas: la de los cinco sentidos. Había que tocar, oler, escuchar... Y adivinar. Frígola, flaó, coca, lavanda, buñuelos, anís, matalahúva. Las respuestas caían atropelladas entre dudas, matices y rectificaciones, mientras desde las butacas volaban gritos que también forman ya parte de la liturgia del certamen: “¡Que no mireee, que está miraaaaando!”.

Hubo respuestas genéricas, protestas medio en broma, risas nerviosas y ese deseo de acertar que lo atraviesa todo. Sa Blanca Dona seguía en cabeza, ya con una ventaja considerable, en torno a 200 puntos, mientras el resto de equipos trataba de no descolgarse en rondas en las que cada bloque valía oro.

La siguiente prueba, 'Des d’amunt', que a través de imágenes obtenidas con Google Earth, los participantes debían reconocer lugares de Ibiza y Formentera y situarlos en su municipio. Sant Josep, Sant Joan, Sant Antoni. El territorio visto desde arriba. Ahí aparecieron aciertos como el poblado fenicio de sa Caleta o el sepulcro megalítico de Ca na Costa, prueba de que el conocimiento que se ponía a examen estaba ligado al paisaje y a la historia.

Sonaban las castanyoles. Sonaban grandes, ásperas, antiguas. Sonaban como si en ellas siguiera latiendo una memoria remota. Había algo conmovedor en ese ir y venir entre la Ibiza púnica, la romana y la campesina, entre el silencio que exige una pregunta y el estruendo de una tradición que se resiste a apagarse.

Grupo de teatro Idam Kids / Vicent Mari

Uno de los momentos más esperados llegó con la batalla de los ucs, ese grito de fiesta y expresión de alegría que ha sobrevivido en las Pitiüses como una forma de identidad. El presentador, Juan Carlos Escandell, lo explicó casi como si impartiera una lección ceremonial: importa la postura, la zancada, la cavidad de las manos, la dirección del sonido para que se vaya lo más lejos posible. Cuando comenzó el primer grupo, el escenario retumbó. En esa prueba especial, el premio al mejor uc fue para Can Bonet, que se llevó la figura de la popular estatua de Sant Antoni, Es Verro.

La emoción seguía creciendo. Las butacas de Can Ventosa, preparadas para soportar saltos y sobresaltos, acompañaron la siguiente prueba, 'El més ràpid', donde las imágenes se sucedían a toda velocidad y había que nombrarlas antes que nadie. Apareció una culebra de herradura, una dorada, unas espardenyes ibicencas, también una sargantana. Y de fondo, casi como una síntesis de contrastes imposibles entre generaciones, sonaba Quevedo. El rapero, no el del Siglo de Oro. La escena tenía algo de insólito y de exacto: el presente y el pasado dándose la mano en un mismo escenario.

Hubo dos momentos para respirar con música y teatro. Los fameliars de Idam Kids Dramatics Ibiza ofrecieron una pieza cargada de humor y reflexión sobre las tradiciones de la isla. Y también la banda Esta me la sé con clasicos de décadas pasadas

Luego volvió la exigencia. Llegaron las preguntas de historia y geografía más complejas. ¿Cómo se iluminaba la antigua Ibiza?, ¿Qué tipo de cerámica fina se asociaba con la vajilla de prestigio en el mundo romano? Mientras los estudiantes se enfrentaban a ese nivel de detalle, José María Cardona, presidente de Sa Colla de Vila, ofreció una pequeña demostración sobre la construcción de la flaüta. Al ritmo de 'Sa Calera' y acompañado por el tambor tradicional, habló también de los primeros moldes para fabricar flaütes en 3D y recordó la labor de difusión de este instrumento, con referencias a 'Sonar sa flaüta' y a Antonio Planells, su profesor desde el año 1972.

Alumnos celebrando la gran final de Eivissàpiens / Vicent Mari

Se acerca la gran final, los nervios abren paso

La recta final se jugó entre nervios, prisa y necesidad de puntos. En la prueba 'El títol de la cançó' bastaban unos segundos de música para activar la memoria. Marc Ferrer acertó con 'Jo tenc una enamorada', pero a esas alturas cada segundo pesaba. La euforia ya no se medía. Algunos compañeros incluso sacaron sus teléfonos para intentar identificar canciones con Shazam, como si en el tramo decisivo ya no quedaran demasiadas reglas y solo importara sumar. El desenlace estaba cerca.

Las puntuaciones empezaban a dibujar el final. Can Bonet acumulaba 370 puntos, Sa Blanca Dona 710, Mare de Déu de les Neus 280 y Marc Ferrer 480. Las últimas preguntas, con 50 puntos por acierto, terminaron de cerrar la clasificación. Y entonces llegó la confirmación: Sa Blanca Dona ganó la final con 760 puntos. Llevando en brazos la anhelada Olibassa, detrás quedaron Marc Ferrer, con 520; Can Bonet, con 420, y Mare de Déu de les Neus, con 330.

Ana Colomar, bibliotecaria y también jurado de esta edición destacó el esmero de muchos estudiantes, a los que vio entrar a buscar libros para prepararse, mientras Edu Sánchez, secretaria de Sa Colla de Labritja y jurado por primera vez, valoró positivamente una edición que combinó cultura tradicional con contenidos vinculados al museo y al mundo romano. Ambas coincidieron en el dinamismo y en el enorme trabajo previo de los centros, visible en cada respuesta y en cada preparación.