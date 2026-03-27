Alma mediterránea, el 90% de los platos de la carta sin gluten y medias copas de vino en un nuevo restaurante del norte de Ibiza

Producto local, el 90% de los platos de la carta libres de gluten y maridajes. Es lo que ofrece Can Secret, el nuevo restaurante del agroturismo Safragell, que abre este viernes sus puertas en una finca centenaria de Sant Llorenç de Balàfia con una propuesta gastronómica con “alma mediterránea”, un menú maridado con vinos por copa o media copa y una carta en la que el 90% de los platos será gluten free.

El establecimiento nace como el espacio gastronómico de agroturismo Safragell y sitúa la cocina pitiusa en el centro de una experiencia vinculada al territorio, el paisaje y la Ibiza más auténtica, según la información facilitada por sus responsables. El proyecto ha sido concebido como “el corazón gastronómico” del alojamiento rural y como “un refugio culinario para descubrir y compartir”, con espacios versátiles para eventos y una apuesta por el producto local.

Imagenes de Can Secret / Jose A Gamez

Con una propuesta culinaria que se define como "cuina amb ànima", Can Secret articula su identidad en torno a la cercanía, la autenticidad y una experiencia gastronómica vinculada al territorio. Su universo visual y conceptual remite, según sus impulsores, a la idea de “atravesar un umbral hacia un lugar especial” en el que naturaleza, calma y cocina se encuentran. Ese planteamiento se traduce en una propuesta contemporánea que fusiona la cocina mediterránea con sabores del mundo, “siempre desde el respeto al origen y a la calidad del producto”.

La carta arranca con una apuesta por el producto local y de temporada. El aceite de oliva virgen extra es uno de los pilares de la cocina de Can Secret, donde se emplean distintas variedades monovarietales elegidas para acompañar cada plato y realzar sus matices. “Un buen aceite no tapa el plato, lo revela”, señalan desde la dirección del restaurante.

Puerro confitado, ceviche de corvina y esponjoso con chocolate blanco

Entre las propuestas figuran puerro km0 confitado al Josper con romesco, berenjena mediterránea sobre tahíni cítrico con tomate Toscana y almendra, zanahoria asada al curry con labneh y remolacha asada al pesto de rúcula y queso de cabra. A ello se suman platos de mar como ceviche de corvina y mango, taco crujiente de vieira y gamba roja y lubina salvaje con crema de hinojo asado. La oferta incluye además lasaña de alcachofa, risotto de trufa y setas, noodles con atún rojo, suprema de pollo payés al Josper, costillar de cerdo negro a baja temperatura y carrillera de ternera al vino tinto. En el apartado de postres, la carta incorpora el esponjoso de albahaca con chocolate blanco, ganache de chocolate, tahini y miso y la tarta intensa de queso.

“Nuestra cocina nace de una idea sencilla: respetar el producto y dejar que hable por sí mismo. Por eso trabajamos con ingredientes de calidad, siempre que es posible de cercanía, muchos de ellos procedentes de nuestro propio huerto, con una profunda admiración por el producto español y por quienes lo cultivan, lo pescan o lo crían, con respeto por la tierra y el mar” afirman desde Can Secret.

De sus 28 platos, la mitad son aptos para vegetarianos y veganos, una línea que vinculan con la riqueza agrícola del entorno y con “una forma actual, flexible y consciente de entender la gastronomía”. A ello se añade que el 90% de las propuestas será gluten free, una decisión con la que el restaurante busca ampliar la experiencia a todos los comensales “sin renunciar al sabor, a la técnica ni a la personalidad del proyecto”.

Zanahorias del huerto con curry / José A Gamez

Entre los principales atractivos figura también un menú gastronómico maridado con diferentes vinos, disponibles por copa o media copa, para que el comensal pueda configurar una experiencia más abierta y personal. A lo largo de la temporada, el proyecto prevé además cenas maridaje, catas y talleres como experiencias signature del restaurante.

“Nuestra cocina es mediterránea, libre y contemporánea: verduras que siguen el ritmo de la temporada, pescados tratados con sencillez, carnes cocinadas con maestría y elaboraciones propias como encurtidos y fermentados caseros que aportan profundidad y carácter”, añaden.

Eventos de hasta 270 invitados

El restaurante se distribuye en un entorno que combina espacios interiores y una terraza exterior integrada entre jardines, en diálogo con la arquitectura ibicenca, los muros de piedra seca y la atmósfera de silencio de Agroturismo Safragell. Dispone de capacidad para 80 comensales y de potencial para acoger eventos de hasta 270 personas, por lo que ha sido planteado también como escenario para celebraciones privadas, encuentros de marca, bodas, retiros y propuestas a medida.

Tacos de viera con gamba roja / José A Gamez

A estos espacios se suman distintas áreas polivalentes, entre ellas una pérgola acristalada protegida de la intemperie, que inspira el logotipo de Can Secret, además de zonas ajardinadas, un área de picnic, salones interiores y otros espacios con los que el proyecto refuerza su versatilidad. También destaca su accesibilidad y la disponibilidad de aparcamiento amplio.

“Can Secret nace de la amistad de dos personas que comparten una misma forma de entender la vida: disfrutar de las cosas buenas y esforzarse por hacerlas posibles”, concluyen desde la dirección del restaurante, que enmarca el proyecto en una filosofía que “cree en el valor de la compañía, en el placer de compartir y en cuidar aquello tan valioso que nunca vuelve: el tiempo”.

Agroturismo Safragell, donde se ubica el restaurante, es una finca centenaria situada en el corazón rural de Ibiza, en Sant Llorenç de Balàfia, concebida como un enclave en el que conviven arquitectura tradicional y diseño contemporáneo. La propiedad está rodeada de 29 hectáreas de jardines, frutales y vegetación mediterránea, y mantiene su esencia agrícola mediante un huerto de temporada, la producción propia de aceite de oliva y la conservación de su patrimonio natural e histórico.

La historia de la finca se remonta a siglos atrás. El enclave forma parte de una de las áreas históricas más antiguas y extensas de la zona y conserva elementos patrimoniales como la antigua sènia, pozos, acequias, molino de agua, horno de cal, hornos de pan, prensa de uva, la era y los muros de piedra de la isla.