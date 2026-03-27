Residentes en Ibiza sobre realquilar viviendas: "No es lo mismo quien especula que quien comparte vivienda por necesidad"

El debate estaba servido y la respuesta ha sido prácticamente unánime. A la pregunta sobre si habría que prohibir y sancionar el realquiler ilegal en Ibiza, los usuarios no han dudado: sí, y cuanto antes. Entre los comentarios se puede destacar el malestar evidente ante una práctica que muchos consideran "una de las grandes responsables de la tensión del mercado de la vivienda en la isla". La sensación general es que el realquiler no solo dispara los precios, sino que además alimenta abusos, hacinamiento, economía sumergida y situaciones completamente fuera de control.

Entre las respuestas recogidas en la publicación, perfiles como Hotel Nautico Ebeso Ibiza resumían el sentir de muchos usuarios: "Claro que habría que hacerlo… Si realquilan es para pedir más alquiler…". En la misma línea, José Castillo Torres reclamó medidas contra "los abusos y a los usureros", mientras que Carlos Fernández González apostó por sanciones “fuertes”.

El malestar social se refleja también en testimonios que apuntan a casos concretos. Ruth Henao Suárez relató que recientemente trascendió un caso de una vivienda alquilada en la que "salieron 7 personas" que no eran los propietarios y donde las habitaciones llegaban a costar hasta 1.800 euros. También denunció la existencia de anuncios en Telegram e incluso prácticas vinculadas a inmobiliarias y fianzas irregulares.

"No es que haya que prohibirlo, es que ya es ilegal"

Uno de los comentarios más compartidos fue el de José Luis Torres Palau, quien defendió que "no es normal que los propietarios cobren lo justo y corran con todos los riesgos y el inquilino se enriquezca a costa de realquilar habitaciones". Para muchos usuarios, este fenómeno perjudica directamente tanto a los dueños como a quienes buscan vivienda de forma legal.

También Aurora Lainez denunció una situación personal: "Yo alquilé a dos y ahora son 6 y no están los originales… De ahí que nadie quiera alquilar para todo el año". Un testimonio que va en relación a la pérdida de confianza de los propietarios a la hora de sacar viviendas al mercado.

Desde una perspectiva más jurídica, Andrés Rodríguez recordó que "los realquileres o subarriendos siempre estuvieron prohibidos salvo que mediante cláusulas consensuadas así se reconozcan por ambas partes". En el mismo sentido, Albert Barcelona preguntaba si esta práctica no estaba ya prohibida, mientras José Antonio Iniesta Navarro respondía con ironía: "No es que haya. Es que es ilegal".

Algunos usuarios pusieron el foco en el efecto que el realquiler tiene sobre el precio de la vivienda. Pablo Hernanz aseguró que esta práctica ha permitido a "unos cuantos” enriquecerse con "dinero B" y ha contribuido a elevar la demanda y los precios en la isla. Diego Alejandro Sánchez Palomino, por su parte, expuso un ejemplo directo: "Vivo en una habitación y pago 800 euros, y el que tiene el piso paga 1.200 y somos dos inquilinos", denunciando que el arrendatario principal cubre el alquiler y además obtiene beneficio.

Otros comentarios incidieron en la necesidad de controlar mejor estas situaciones. Ana MV consideró que, más que debatir si está prohibido, lo importante es "denunciarlo, perseguirlo y penarlo". San Drix advirtió de que no sancionar el realquiler ilegal es "permitir un negocio en negro", diferenciando entre compartir piso en igualdad de condiciones y montar un negocio encubierto a costa de terceros.

"Es lo que está matando a la isla"

La indignación es aún más contundente con mensajes como el de Javier Riera Gil, que calificó esta práctica como "lo que está matando la isla", o el de Susana Pellejero, que zanjó: "Realquilar es ilegal así de claro". Nieves Costa añadió que, en muchos casos, el propietario ni siquiera sabe que se está produciendo el subarriendo y termina siendo "quien menos está ganando con su propia propiedad".

No obstante, entre la mayoría de opiniones contrarias también surgieron voces que pidieron matices. Digoloque Pienso Ibiza defendió que los realquileres ilegales deben sancionarse cuando generan abusos, pero subrayó que "no es lo mismo quien especula que quien comparte vivienda por necesidad". A su juicio, más que prohibir sin matices, el reto pasa por "regular bien y garantizar un acceso justo a la vivienda".

Entre los comentarios también se hablo de canales de comunicación, como el caso de Telegram, donde se estaría moviendo este mercado. Manzano Richard pidió actuar sobre "el grupo de Telegram de los realquileres", mientras otros participantes alertaron de que este tipo de prácticas se ha ido normalizando en un contexto de emergencia habitacional.