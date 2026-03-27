El PSOE de Ibiza denuncia la "gestión económica nefasta" del PP tras superar el límite de gasto en 6 millones

El Grupo PSOE del Consell de Ibiza ha votado en contra del Plan Económico Financiero presentado por el gobierno del Partido Popular después de que la institución haya superado en 2025 el límite legal de gasto en 6 millones de euros. La portavoz socialista, Elena López Bonet, ha calificado la situación de "gestión económica nefasta" y ha asegurado que está centrada únicamente en la "propaganda y autobombo".

La portavoz del PSOE ha denunciado que la propaganda institucional ha pasado de 398.000 euros en 2019 a más de 1,52 millones de euros de presupuesto definitivo en 2025. "Esta es su realidad: mucha propaganda, pero una gestión económica nefasta", ha afirmado Elena López Bonet, que ha criticado además que "ustedes están obsesionados con las fotos, con los titulares, con parecer que han hecho algo".

López Bonet ha lamentado que se gasten los recursos en "actos pomposos" y "publicidad de presidencia" mientras la ciudadanía tiene problemas graves para llegar a fin de mes o acceder a una vivienda. "Ustedes se dedican a hacerse fotos y a poner anuncios en los periódicos con el sueldo de todos", ha dicho.

Sobre el documento del Plan Económico Financiero, la portavoz ha reiterado que se trata de un "plan sin medidas" o un "plan sin plan", una obligación legal que el PP intenta "vender" como una iniciativa propia. López ha reprochado al conseller Salvador Losa que haya intentado justificar el plan por la guerra en Irán, cuando, según ha señalado, es una obligación legal por haber superado el límite de gasto.

"Hay que tener mucha cara para decir que lo hacen por efectos de la guerra de Irán. Se lo vuelvo a decir: tápese un poquito, tápese un poco que se le ve demasiado", ha dicho la portavoz del PSOE. "Después nos extrañamos de tener al presidente de esta institución en el banquillo de los acusados por incumplir las leyes", le ha recordado.

En relación con la modificación de crédito de 34 millones de euros, que se ha remitido a la oposición menos de 24 horas antes de la celebración del pleno, la portavoz del PSOE ha criticado la falta de respeto del PP hacia la oposición, en lo que, a su juicio, supone "una foto de lo que son ustedes como equipo de gobierno".

Por otra parte, PP y Vox han votado en contra de dos de los puntos de la moción del PSOE del 'No a la guerra', los referidos a apoyar al Gobierno de España "en la defensa del derecho internacional, la desescalada del conflicto y la necesidad de priorizar la diplomacia y el diálogo" y a "reafirmar el compromiso con los valores que han inspirado el proyecto europeo y el socialismo democrático: la defensa de la paz, el respeto al derecho internacional, la protección de la población civil y la resolución pacífica de los conflictos como base de un orden internacional justo y estable".

La consellera del PSOE Aída Alcaraz ha reclamado "la defensa de la legalidad internacional y la protección de los civiles" y ha dicho, dirigiéndose a la ultraderecha: "Condenamos el régimen iraní, por supuesto, pero lo que no vamos a hacer es vestir de democracia una guerra ilegal por pura codicia, porque el señor Trump, al que ustedes se muestran serviles y sumisos, ha dejado bien claro que esto solo lo hace por dinero, por el petróleo y por las fuentes energéticas que hay en todos y cada uno de los países que ha atacado en este último año".

El pleno también ha aprobado por unanimidad la moción del conseller socialista Víctor Torres que reclamaba el "cumplimiento definitivo de los acuerdos para mejorar la accesibilidad para peatones y ciclistas entre los barrios periféricos de Sant Antoni y las instalaciones de Can Coix". El conseller socialista ha recordado que, aunque en 2019 se aprobó por unanimidad un proyecto de accesibilidad integral, la situación sigue siendo la misma siete años después. "Vecinos y vecinas de Can Bonet, Can Tomàs, sa Serra y es Molí continúan sin itinerarios seguros para acceder a centros educativos, deportivos o de salud, pese a los reiterados anuncios de proyectos en la carretera EI-600 que nunca llegan a ejecutarse".

Esta era la cuarta vez en siete años que el Grupo PSOE llevaba esta problemática al pleno del Consell Insular. La moción insta al equipo de gobierno a pasar de las promesas a los hechos y a hacer realidad las actuaciones anunciadas para responder a una carencia de seguridad vial que los residentes de la zona padecen desde hace años.