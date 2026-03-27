Premios Posidonia a la excelencia empresarial de Ibiza y Formentera: «La mejor lotería es hacer bien tu trabajo día a día»

¿Qué pueden tener en común cuatro comercios tradicionales de las Pitiusas que han funcionado con éxito durante generaciones? Los galardonados en la decimocuarta edición de los Premios Posidonia coincidieron en destacar tres pilares básicos en sus discursos de agradecimiento: la tradición familiar, la implicación de los empleados y la lealtad de los clientes.

Son tres cualidades que la Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera valoró con la entrega de estos reconocimientos, cuyos principios resumió Marisina Marí al recibir el premio en honor a su abuelo, Bartomeu Marí, fundador de Ópticas Doctor Marí: «La mejor lotería es hacer bien tu trabajo día a día».

El primer galardonado de la ceremonia celebrada anoche en el Centro Cultural de Jesús fue el negocio de calzado y tendencias de moda Angel’s Shop. El gestor de la entidad, Jordi Jiménez, recibió el reconocimiento junto con su hermano David de manos del alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, y valoró la tríada de elementos antes mencionados. Además, no dejó escapar la ocasión para señalar que los empresarios viven «tiempos difíciles» debido a los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio.

Marisina Marí da su discurso de agradecimiento. | FOTOS DE VICENT MARÍ

La entidad organizadora de los reconocimientos detalló en un vídeo que los hermanos Ángel y Antonio Jiménez abrieron las puertas del primer establecimiento de esta compañía en 1973 en el barrio de la Marina. Allí comenzaron con la venta de bolsos y chaquetas y, posteriormente, se dedicaron al comercio de zapatos. Estos últimos artículos fueron los que le dieron el éxito, especialmente gracias a las botas que Ángel decoraba.

La Cámara de Comercio destacó que la firma es una referencia «entre los ibicencos, los turistas y también entre celebridades», lo que explica que en la actualidad disponga de tres tiendas. Por ello, este reconocimiento premió «su talento, dedicación y trayectoria como empresa familiar».

El público, momentos antes del inicio de la ceremonia. |

Un premio inesperado

El bar Josmar fue otro de los protagonistas del evento y su fundadora María Marí recibió otro galardón acompañada de la concejala de Promoción Empresarial de Sant Josep, Lourdes Marí. La emprendedora se mostró humilde y señaló que nunca «había pensado en recibir este premio». Además de recordar el apoyo de su familia y sus clientes, agradeció a Dios, «que siempre ha acompañado».

La organización definió el establecimiento como un negocio «emblemático e histórico» en Ibiza. Marí y Josefa de Can Pujoletí pusieron en marcha este comercio que combina los servicios de bar y tienda y que terminó por convertirse en «un referente en la trayectoria y continuidad empresarial».

María Marí, la fundadora del bar Josmar, sostiene su premio, elaborado por el artista Mario Arlati.

Los Premios Posidonia destacaron especialmente «la dedicación y el talento» del negocio y las cualidades de Marí, ya jubilada. En la actualidad es su familia la que dirige la empresa, ya que Josefa dejó de formar parte del proyecto «por circunstancias de la vida».

El último reconocimiento de la gala organizada por la Cámara de Comercio fue a parar a la librería Tur Ferrer. En esta ocasión, subió al escenario gran parte de la familia del fundador, el fallecido Toni Tur Xica, y el conseller insular de Comercio de Formentera, Artal Mayans. Una de las nietas del emprendedor, Àngels Ferrer, habló con cariño de la tradición familiar que representa el negocio al afirmar que la tienda fue «la escuela» de toda la familia.

Mario Arlati recibe un reconocimiento por su diseño de los galardones.

Este establecimiento comenzó su andadura en 1961 en Sant Francesc de la mano de Xica, a quien los promotores de los galardones calificaron como «hombre prolífico, gran lector y autodidacta». Este empresario abrió la primera librería de Formentera, en la que también trabajaron sus hermanos. En 1975, el negocio se trasladó a su emplazamiento actual, en la calle Jaume I. Los Premios Posidonia concedieron una de sus condecoraciones a esta «familia emprendedora» debido a que «abrió varios negocios en Formentera», además de la compañía homenajeada, «pese a las dificultades de su tiempo».

Los hermanos Jordi y David Jiménez, con el premio a Angel’s Shop.

El valor de tener inquietudes

Finalmente, la familia encargada de Ópticas Doctor Marí recogió la mención honorífica de la gala. Marisina Marí la recibió acompañada de varias generaciones formadas por padres, hermanos y sobrinos de manos del conseller balear de Economía, el ibicenco Antoni Costa. Marí recalcó las «muchas inquietudes» de su abuelo, Bartomeu Marí, que transmitió a sus descendientes y confió en la «quinta generación» a la hora de «enfrentarse a nuevos retos».

La Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera definió la empresa como «un referente en el sector visual y optométrico». Además reconoce a «toda una saga familiar continuadora del legado de Bartolomé Marí Marí». Este emprendedor no se limitó a la faceta administrativa, ya que fue un óptico, farmacéutico y maestro. De ahí que crease «un legado empresarial multisectorial que perdura a día de hoy».

Foto de grupo de los premiados y las autoridades que acudieron al evento de los premios Posidonia.

El presidente de la Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera, Joan Guasch, valoró en su discurso que la «constancia y la paciencia» del tejido empresarial son los que hacen a la sociedad «salir adelante». El representante explicó que estas cualidades son especialmente importantes en estos momentos en los que el «fantasma de la crisis» planea sobre las Pitiusas. Así, señaló como causantes a la subida del coste del petróleo, unas políticas «insensatas» del Gobierno central y la «asfixia fiscal» a la que están sometidas las empresas. Además, reivindicó que Balears reciba un mayor porcentaje de lo que entrega en tributos al Ejecutivo estatal porque razonó que la Comunitat necesita inversión en «vivienda, infraestructura y lucha contra el intrusismo».

Vicent Marí, presidente del Consell de Ibiza, cerró la velada con un discurso en el que se mostró de acuerdo con Guasch: «Es importante recordar que se nos escuche más». Además, elogió el «espíritu de implicación de las empresas ibicencas», que es el valor que las islas «necesitan conservar».