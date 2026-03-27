Plan económico de Ibiza por incumplir en seis millones la regla de gasto: “Es más paripé que otra cosa”

El plan económico-financiero 2026-2027 que el Consell de Ibiza se ha visto obligado a tramitar tras incumplir la regla de gasto del ejercicio de 2025 es “más paripé que otra cosa, un trámite que hay que cumplir”, ha admitido este viernes el conseller de Gestión Económica, Salvador Losa, durante el pleno del Consell en el que se ha aprobado esta propuesta.

En su discurso, Losa ha intentado dar la vuelta a la realidad y presentar ese desfase en las cuentas de la institución como si fuera, por una parte, consecuencia de un extraordinario volumen de inversiones, y por otra, pecata minuta, una insignificancia frente “al superavit de 33 millones de euros, el cumplimiento de la regla de estabilidad, unos remanentes que ascienden a 67 millones de euros” y una deuda de “cero euros”.

Los seis millones de desviación son, según el relato del titular de Hacienda, producto de “cuestiones coyunturales”, al verse obligado a emplear los remanentes en “políticas de cooperación municipal o inversiones”, si bien los gastos “más importantes” que han provocado ese gasto extra proceden de “las modificaciones presupuestarias de los servicios de menores”, especialmente tras la llegada masiva de pateras (tres millones de euros), y “de la red viaria” (otros tres millones de euros).

Culpa de Montoro

Y le ha restado importancia: “Es más paripé que otra cosa, un trámite que hay que cumplir”, ha dicho tras escuchar esa palabra de boca del conseller de Unidas Podemos, Óscar Rodríguez. “Corregirlo no es tan grave”, ha minimizado Losa, que ha recordado que “han pasado 14 años desde la Ley Montoro”, por lo que, a su juicio, “habría que reflexionar” sobre si debe seguir vigente en los términos en que fue redactada, tras el crack económico de 2008.

Rodríguez ha alabado el intento de Losa de obrar el “milagro” de “convertir el incumplimiento de la regla de gasto en una muestra de autobombo”. “No soy muy fan de la Ley Montoro, pero no puede venir a presentar ese plan económico y mostrarse orgulloso, como si fuera un mérito y no un error en la planificación del Consell”, ha dicho. Un “plan sin plan, como dice el propio plan, un papel que no tienen intención de cumplir y que no sirve para nada”, es a juicio del conseller de UP, que además niega que todo el dinero desviado fuera para inversiones: “Una parte importante está malgastada en promoción turística y autobombo”.

"Un plan sin plan, como dice el propio plan, un papel que no tienen intención de cumplir y que no sirve para nada”

“Sólo le han faltado los platillos y el bombo”, afirma Elena López, portavoz del PSOE, que señala que el plan económico-financiero es “una evidencia clara de que siguen incumpliendo las leyes. Un poco de vergüenza. Este documento no lo han hecho por propia voluntad, sino por obligación. Y deprisa y corriendo”.

34,5 millones de los remanentes

Poco después, y tras aprobarse por urgencia su inclusión en el orden del día del pleno, se aprobó una modificación de crédito, mediante la incorporación de remanentes para inversiones, de nada menos que 34,5 millones de euros. Aunque Losa empleó la táctica de aplastamiento de la oposición mediante la agotadora lectura de cada una de las inversiones previstas, una a una, no logró su propósito: “Anunciaron a última hora de ayer [por el jueves] esta incorporación de remanentes. Es una falta de respeto a la oposición y a la ciudadanía. Se habla con ligereza de cifras muy grandes y se oculta el debate de cada una de esas inversiones (…) Y se hace al margen de ese plan económico financiero aprobado hace unos minutos. Debería incluir un informe para ver si se adecúa al plan”, ha advertido el conseller de UP. Incluye partidas como los seis millones para el traslado de la fracción de rechazo a Mallorca: “Nos presentan esos 34 millones como si fueran cuatro duros para las chuches, sin justificación. No es serio”. El conseller de Vox, Jaime Díaz de Entresotos, le ha dado la razón y ha pedido, como él, “un pleno extraordinario y una comisión específica”.

“Nos presentan esos 34 millones como si fueran cuatro duros para las chuches, sin justificación. No es serio”

Para la socialista López, esa modificación millonaria de crédito “cierra un círculo de mala planificación económica”. “No hay maldad ni alevosía, el expediente ha estado cuando estaba”, ha replicado Losa respecto a la urgencia con la que fue incluido en el orden del día, que ha recordado que “ya se habló durante la presentación de los presupuestos de 2026 de que se incorporarían estos remanentes para menores [tras el rapapolvo de Elena López, ya no usó el término despectivo ‘menas’], para las itv, para el vertedero...No hay nada nuevo. Es sólo un trámite administrativo para sacar adelante todo lo que nos hemos comprometido”.

“El gasto en ‘menas’, sí, igual que se dice OTAN. Es un acrónimo. No es un desdoro ni insulto, y quien se lo quiera tomar como eso, tiene algo raro en la cabeza”

Odio y racismo

“El gasto en ‘menas’, sí, igual que se dice OTAN. Es un acrónimo. No es un desdoro ni insulto, y quien se lo quiera tomar como eso, tiene algo raro en la cabeza”, ha exclamado Díaz de Entresotos al presentar una moción (que fue rechazada) para auditar la gestión, por parte de empresas externas, de los servicios de atención a menores extranjeros no acompañados. “‘Mena’ -le ha explicado Óscar Rodríguez- fue un término técnico que ahora se ha resignificado de manera peyorativa por quien los quiere deshumanizar. Ustedes [Vox] lo usan en ese sentido. Y lo que quieren con esas auditorías es criminalizarlos, hacer ver que esos menores son un lastre económico”. Para el conseller de UP, “detrás de esa moción hay odio y racismo. Para ustedes, esa gente sobra en la isla”.

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Carriles bici a Can Coix y desde Can Bonet

El pleno ha dado, además, el visto bueno a la moción socialista que proponía el cumplimiento de los acuerdos y proyectos anunciados para mejorar la accesibilidad para peatones, ciclistas y personas con movilidad reducida entre los barrios periféricos y las instalaciones educativas y deportivas de Can Coix. Víctor Torres ha recordado que llevan pidiendo lo mismo desde 2019, 2021 y 2024. Mariano Juan, conseller de Movilidad, ha señalado que el papeleo en estos casos es abrumador y ha asegurado que el carril que conectará Can Bonet con Can tomàs, Can Guillemó y Sant Antoni “se aprobará definitivamente antes de este verano”, para ser licitado poco después. Para el carril de Can Coix, que en enero se aprobó definitivamente, han recibido la petición expresa del Consistorio de Sant Antoni de esperar a que se instalen antes las tuberías para el barrio de Can Germà: “Requerirá una coordinación importante”. Ambas obras necesitarán unos cinco millones de euros. Juan confía en que sean ejecutadas este mismo año.